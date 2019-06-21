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РИА Новости

Генпрокуратура выявила недостатки при эксплуатации воздушных судов

Вчера, 18:37
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Генпрокуратура России в ходе проверок выявила нарушения в деятельности Росавиации, в частности найдены недостатки при эксплуатации воздушных судов, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Замгенпрокурора России Николай Винниченко провел межведомственное совещание по вопросам законности, приоритетных направлениях прокурорского надзора и актуальных вопросах взаимодействия в сфере обеспечения безопасности полетов.
В ведомстве отметили, что прокуроры на постоянной основе проверяют исполнение законодательства в части безопасности полетов, в ходе которых выявляются недостатки в деятельности авиационных властей, образовательных организаций, авиакомпаний и других эксплуатантов.
"При проведении проверок особое внимание уделяется вопросам исполнения законодательства при обучении и подготовки пилотов. Выявляются нарушения в деятельности Росавиации. Так, имеются недостатки при эксплуатации воздушных судов", - говорится в сообщении.
Кроме того, допускались нарушения при реализации государственных программ, факты завышения стоимости работ и поставляемого оборудования, производства работ с отступлениями от требований проектной документации.
По итогам совещания выработан комплекс мер по соблюдению требований законодательства в указанной сфере и определены ответственные исполнители, добавили в ведомстве.
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РосавиацияГенеральная прокуратура РФНиколай ВинниченкоРоссияОбщество
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