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РИА Новости

Беспорядки в Тбилиси: митинг, штурм парламента, водометы и газ

Вчера, 18:37
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Двести сорок человек пострадали в ходе протестов в Тбилиси 20 июня. Демонстранты попытались захватить здание парламента, в ответ полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.
Несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД и председателя парламента Ираклия Кобахидзе. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Ранее в тот же день российский депутат Сергей Гаврилов открыл сессию МАП, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. Здание парламента, где находились российские представители, захватили радикалы. Вечером они вновь попытались штурмовать парламент.
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Сергей ГавриловТбилисиГрузияВидеоВ мире
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