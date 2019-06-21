Беспорядки в Тбилиси: митинг, штурм парламента, водометы и газ

Несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД и председателя парламента Ираклия Кобахидзе. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Ранее в тот же день российский депутат Сергей Гаврилов открыл сессию МАП, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. Здание парламента, где находились российские представители, захватили радикалы. Вечером они вновь попытались штурмовать парламент.