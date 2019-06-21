Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T18:35Z
https://ria.ru/20190621/1555800743.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/147924/77/1479247764_185:0:6345:3465_1036x0_80_0_0_60acf3ef419ac3d44b6cb8eca93d877f.jpg
РИА Новости

"Футбол для дружбы" запустил Международную Академию для тренеров

Вчера, 18:35
7
© Fotolia / anekohoГол
Гол
© Fotolia / anekoho
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. В рамках Седьмого сезона Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" состоялся запуск Международной академии для тренеров, говорится в пресс-релизе программы "Футбол для дружбы".
Международная академия "Футбола для дружбы" – это бесплатный онлайн-курс с набором практических занятий, направленный на повышение квалификации тренеров футбольных секций и юношеских команд, а также учителей физкультуры. Обучающий курс представлен на 10 языках: русском, английском, немецком, испанском, французском, итальянском, турецком, китайском, арабском и хинди.
Курс академии разработан авторами спортивной и гуманитарной образовательных программ проекта "Футбол для дружбы". В его создании участвовали, в частности, глава Soccer Barcelona Youth Academy Микель Пуч, менеджер ФК "Дели Динамос" Джозеф Гомбау, директор российского футбольного союза по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин, менеджер по техническому развитию и социальной ответственности национальной сборной Бразилии Диого Нетто, координатор женского футбольного клуба Alkmaar (Нидерланды) Жерард Тиммерс, футболисты ФК "Зенит" и ФК "Шальке 04".
"Футбол для дружбы" – это совершенно уникальная программа, присоединиться к которой мечтают дети со всего мира. Объединяя спортивную и гуманитарную составляющие, проект помогает Юным участникам развивать свои таланты, выбирать свой жизненный путь и становиться яркими лидерами. Программа выполняет важную миссию, продвигая идею равенства всех мировых культур среди молодежи. Если наши дети научатся дружить, с уважением относиться ко всем людям и забывать о различиях, они смогут построить лучшее будущее", – сказал на открытии академии легендарный футболист сборной Бразилии и клуба "Реал Мадрид" Роберто Карлос, слова которого приводятся в сообщении.
Участница седьмого сезона Международной детской программы Футбол для дружбы
2 июня, 16:36
Юные участники "Футбола для дружбы" стали репортерами ведущих мировых СМИ
Онлайн-курс Международной академии состоит из 4 модулей. Занятия содержат конкретные инструкции от специалистов, работающих с детьми, примеры упражнений, которые тренер может выполнять с учениками, фрагменты выступлений представителей международного форума "Футбол для дружбы", тесты и задания для самостоятельной работы.
"Академия поможет тренерам со всего мира развивать профессиональные навыки и позволит им стать частью глобального сообщества коллег-единомышленников. На протяжении многих лет футбол остается самым популярным и доступным видом спорта в мире. Эта игра позволяет детям учиться верить в себя и развивать свои таланты. Для Юных футболистов тренеры становятся проводниками в удивительном мире футбола. Обучение в Академии "Футбола для дружбы" поможет им качественно выполнять свою работу и менять к лучшему жизни Юных спортсменов по всему миру", – цитируются в пресс-релизе слова Глобального посла "Футбола для дружбы" Франца Беккенбауэра.
По мнению Джозефа Гомбау, работа в академии поможет тренерам повысить свою квалификацию. "Обучение в Международной академии "Футбола для дружбы" поможет тренерам повысить свою квалификацию и успешно применить новые знания и методики на практике", – сказал он.
000000
Обсудить 0
«Футбол для дружбы»
Рекомендуем
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов
Глава Генштаба ВС России обсудил с коллегой из Китая вопросы сотрудничества
РИА
Новости
Большая спортивная арена Лужники в Москве
Подписчики соцсетей "РИА Новости" смогут попасть на фестиваль "Ласточка"
Здание банка ВТБ (памятник истории и культуры Московский международный торговый банк - Соединненный банк, 1898 г.) на улице Кузнецкий мост
Банк ВТБ признан лучшим брокером России
Техноград на ВДНХ помогает трудоустраивать социально незащищенных граждан
Техноград на ВДНХ помогает трудоустраивать социально незащищенных граждан
Лента
новостей
Российская операционная система "Аврора"
Теодор Курентзис
Биография Теодора Курентзиса
Очки виртуальной реальности
Китайский рынок VR превысит 50 млрд юаней к 2021 году
Вид на побережье китайского острова Хайнань
Конференция автопрома на новых источниках энергии пройдет на Хайнане
Глава Верхневолжья вручил благодарности 9 выпускникам академии ВКО
Глава Верхневолжья вручил благодарности выпускникам академии ВКО
Села в Тюменской области с более 200 жителями обеспечат павильонами с водой
Air France отказалась от полетов над Ормузским проливом
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
История "китовой тюрьмы"
Фрагмент интервью мэра Риги Дайниса Турлайса радио Sputnik Латвия
Одним из аргументов за отставку мэра Риги было интервью Sputnik
Павильон компании Huawei
Россия и Huawei обсудят возможность использования компанией российской ОС
Продюсера Ruptly ранили резиновой пулей в Тбилиси. Момент инцидента
Продюсера Ruptly ранили резиновой пулей в Тбилиси. Момент инцидента
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50Северокорейские СМИ подвели итоги визита Си Цзиньпина в КНДР
03:45Huawei подала иск к министерству торговли США
03:42Минобороны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости
03:41Исследование выявило снижение трат россиянок на "пляжный набор"
03:39Трамп решил выдвинуть и.о. главы Пентагона на пост министра обороны
03:37Европа не планирует дополнительно финансировать проект ракеты "Рокот-2"
03:29Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
03:21Назван ранний признак неизлечимой болезни
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
Лента новостейМолния