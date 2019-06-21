"Футбол для дружбы" запустил Международную Академию для тренеров

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. В рамках Седьмого сезона Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" состоялся запуск Международной академии для тренеров, говорится в пресс-релизе программы "Футбол для дружбы".

Международная академия "Футбола для дружбы" – это бесплатный онлайн-курс с набором практических занятий, направленный на повышение квалификации тренеров футбольных секций и юношеских команд, а также учителей физкультуры. Обучающий курс представлен на 10 языках: русском, английском, немецком, испанском, французском, итальянском, турецком, китайском, арабском и хинди.

Курс академии разработан авторами спортивной и гуманитарной образовательных программ проекта "Футбол для дружбы". В его создании участвовали, в частности, глава Soccer Barcelona Youth Academy Микель Пуч, менеджер ФК "Дели Динамос" Джозеф Гомбау, директор российского футбольного союза по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин, менеджер по техническому развитию и социальной ответственности национальной сборной Бразилии Диого Нетто, координатор женского футбольного клуба Alkmaar (Нидерланды) Жерард Тиммерс, футболисты ФК "Зенит" и ФК "Шальке 04".

"Футбол для дружбы" – это совершенно уникальная программа, присоединиться к которой мечтают дети со всего мира. Объединяя спортивную и гуманитарную составляющие, проект помогает Юным участникам развивать свои таланты, выбирать свой жизненный путь и становиться яркими лидерами. Программа выполняет важную миссию, продвигая идею равенства всех мировых культур среди молодежи. Если наши дети научатся дружить, с уважением относиться ко всем людям и забывать о различиях, они смогут построить лучшее будущее", – сказал на открытии академии легендарный футболист сборной Бразилии и клуба "Реал Мадрид" Роберто Карлос, слова которого приводятся в сообщении.

Онлайн-курс Международной академии состоит из 4 модулей. Занятия содержат конкретные инструкции от специалистов, работающих с детьми, примеры упражнений, которые тренер может выполнять с учениками, фрагменты выступлений представителей международного форума "Футбол для дружбы", тесты и задания для самостоятельной работы.

"Академия поможет тренерам со всего мира развивать профессиональные навыки и позволит им стать частью глобального сообщества коллег-единомышленников. На протяжении многих лет футбол остается самым популярным и доступным видом спорта в мире. Эта игра позволяет детям учиться верить в себя и развивать свои таланты. Для Юных футболистов тренеры становятся проводниками в удивительном мире футбола. Обучение в Академии "Футбола для дружбы" поможет им качественно выполнять свою работу и менять к лучшему жизни Юных спортсменов по всему миру", – цитируются в пресс-релизе слова Глобального посла "Футбола для дружбы" Франца Беккенбауэра.