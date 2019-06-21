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РИА Новости

США запросили закрытое обсуждение по Ирану в Совбезе ООН, сообщил источник

Вчера, 18:34
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© РИА Новости / Flickr МИД России / Перейти в фотобанкЗал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорк
Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорк
© РИА Новости / Flickr МИД России
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Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорк. Архивное фото
ООН, 21 июн - РИА Новости. Постпредство США в пятницу внесло запрос в Совбез ООН, чтобы провести закрытые обсуждения по Ирану, сообщил РИА Новости источник в организации.
"США запросили на понедельник закрытые обсуждения по этому вопросу", - сказал собеседник агентства.
Шок и треп. Трамп приказал ударить по Ирану. И передумал
Вчера, 17:19
Шок и треп. Трамп приказал ударить по Ирану. И передумалВидно, нашелся кто-то дальновидный, кто растолковал, что бомбить Иран – это не то же самое, что по-голливудски "жахнуть" по Сирии. Здесь можно так попасть, что не выберешься.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной части страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.
При этом заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с послом Швейцарии в Тегеране Маркусом Лейтнером, представляющим интересы США, заявил о протесте в связи с вторжением американского беспилотника в воздушное пространство страны. Аракчи также вновь заявил о том, что "Иран не стремится к войне и конфликту в Персидском заливе, и предостерег американские силы от необдуманных действий в регионе".
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".
Эсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе. 11 июня 2019
Вчера, 09:18
"Американцы мечутся". Политолог о возможности удара США по Ирану Дональд Трамп сначала одобрил удары по Ирану, а потом передумал, пишут американские СМИ. США пока пытаются просто запугать Иран, такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Андрей Суздальцев.
После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".
Президент США Дональд Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.
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Обострение отношений США и ИранаСовет Безопасности ООНООНИранСШАВ мире
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