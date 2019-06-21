Ученые нашли в какао лекарство от ожирения и диабета

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Экстракт из оболочек какао-бобов содержит в себе вещества, способные ликвидировать два главных последствия от развития ожирения – хронические воспаления и преддиабетическое состояние. Результаты первых опытов по их применению были раскрыты в журнале . Экстракт из оболочек какао-бобов содержит в себе вещества, способные ликвидировать два главных последствия от развития ожирения – хронические воспаления и преддиабетическое состояние. Результаты первых опытов по их применению были раскрыты в журнале Molecular Nutrition & Food Research.

"Вещества из этого экстракта заставляли белые жировые клетки превращаться в бурый жир, более эффективно сжигающий калории. Шелуха какао-бобов сегодня не используется при производстве шоколада и не утилизируется. Наше открытие даст промышленникам стимул использовать эти отходы", — заявила Эльвира де Мейя (Elvira de Mejia) из университета Иллинойса в Урбане (США).

По текущим данным ВОЗ, сейчас в мире, начиная с 80 годов прошлого века, наблюдается глобальная эпидемия ожирения. В прошлом году каждый третий житель земного шара, в общей сложности 1,9 миллиарда человек, страдал от лишних килограммов, а еще 15% из них — от тяжелых форм ожирения. По данным ООН, почти половина болезней, в том числе проблемы с сердцем, диабет и рак, напрямую связаны с ожирением.

В последние годы ученые начали все чаще говорить о том, что ожирение и хронические воспалительные процессы сильно взаимосвязаны. Появление лишних килограммов приводит к развитию очагов воспаления в организме человека, что, в свою очередь, способствует еще большему набору массы, усилению воспалений и появлению "цепной реакции".

Более того, недавно биологи выяснили, что вещества, подавляющие воспаления, такие как капсаицин, главный компонент жгучего вкуса перца, оказались очень эффективными лекарствами от ожирения. Многие подобные молекулы сегодня проходят клинические и доклинические испытания, однако до их попадания в аптеки пройдет еще немало лет.

Похожие вещества, как отмечает де Мейя, ее команда обнаружила в другом популярном продукте – какао, наблюдая за тем, как различные антиоксиданты, присутствующие в мякоти бобов и их шелухе, действуют на разные типы клеток в организме.

Дело в том, что относительно недавно ученые обнаружили, что диабет и многие другие последствия ожирения могут развиваться из-за того, как избыток глюкозы и других питательных веществ влияет на работу и поведение макрофагов, одного из важнейших компонентов иммунной системы.

Появление большого числа нутриентов заставляет эти клетки вырабатывать множество сигнальных молекул, способствующих развитию хронических воспалений в жировой ткани. Эти воспаления меняют работу ее клеток, заставляя их не сжигать лишнюю энергию, а запасать ее в виде жира, что в конечном итоге приводит к развитию и ожирения, и диабета.

Эксперименты с капсаицином натолкнули де Мейю и ее коллег на мысль, что аналогичные вещества из других растительных продуктов смогут восстановить нормальную работу макрофагов. В качестве их источника они избрали шелуху какао, в которой содержится множество полифенолов – растительных гормонов, одновременно обладающих очень мощными антиоксидантными свойствами.

Эти компоненты шелухи какао, в отличие от самого шоколада, в прошлом почти не изучались учеными, что побудило авторов статьи восполнить этот пробел. Для этого ученые приобрели небольшие количества растительного сырья, подготовили экстракты из шелухи и обработали ими культуры жировых и иммунных клеток.

Эти наблюдения показали, что экстракт какао во многом похож на капсаицин по характеру своего действия. Как и жгучее вещество перца, полифенолы не только подавляли воспаления и улучшали работу митохондрий, главных "энергостанций" и тех, и других клеток, но и заставляли белый жир превращаться в его бурый аналог.

Бурый жир встречается в основном в тканях младенцев и детенышей и используется для быстрого сжигания калорий и обогрева тела. По мере роста бурый жир исчезает. В организме взрослых особей преобладает белый жир, играющий роль "склада" питательных веществ. Капсаицин, как и экстракт какао, может обратить этот процесс.