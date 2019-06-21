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РИА Новости

Ученые нашли в какао лекарство от ожирения и диабета

Вчера, 18:51
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CC0 / dghchocolatier / Какао-бобы
Какао-бобы
CC0 / dghchocolatier /
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Экстракт из оболочек какао-бобов содержит в себе вещества, способные ликвидировать два главных последствия от развития ожирения – хронические воспаления и преддиабетическое состояние. Результаты первых опытов по их применению были раскрыты в журнале Molecular Nutrition & Food Research.

"Вещества из этого экстракта заставляли белые жировые клетки превращаться в бурый жир, более эффективно сжигающий калории. Шелуха какао-бобов сегодня не используется при производстве шоколада и не утилизируется. Наше открытие даст промышленникам стимул использовать эти отходы", — заявила Эльвира де Мейя (Elvira de Mejia) из университета Иллинойса в Урбане (США).

По текущим данным ВОЗ, сейчас в мире, начиная с 80 годов прошлого века, наблюдается глобальная эпидемия ожирения. В прошлом году каждый третий житель земного шара, в общей сложности 1,9 миллиарда человек, страдал от лишних килограммов, а еще 15% из них — от тяжелых форм ожирения. По данным ООН, почти половина болезней, в том числе проблемы с сердцем, диабет и рак, напрямую связаны с ожирением.
В последние годы ученые начали все чаще говорить о том, что ожирение и хронические воспалительные процессы сильно взаимосвязаны. Появление лишних килограммов приводит к развитию очагов воспаления в организме человека, что, в свою очередь, способствует еще большему набору массы, усилению воспалений и появлению "цепной реакции".
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Более того, недавно биологи выяснили, что вещества, подавляющие воспаления, такие как капсаицин, главный компонент жгучего вкуса перца, оказались очень эффективными лекарствами от ожирения. Многие подобные молекулы сегодня проходят клинические и доклинические испытания, однако до их попадания в аптеки пройдет еще немало лет.
Похожие вещества, как отмечает де Мейя, ее команда обнаружила в другом популярном продукте – какао, наблюдая за тем, как различные антиоксиданты, присутствующие в мякоти бобов и их шелухе, действуют на разные типы клеток в организме.
Дело в том, что относительно недавно ученые обнаружили, что диабет и многие другие последствия ожирения могут развиваться из-за того, как избыток глюкозы и других питательных веществ влияет на работу и поведение макрофагов, одного из важнейших компонентов иммунной системы.
Появление большого числа нутриентов заставляет эти клетки вырабатывать множество сигнальных молекул, способствующих развитию хронических воспалений в жировой ткани. Эти воспаления меняют работу ее клеток, заставляя их не сжигать лишнюю энергию, а запасать ее в виде жира, что в конечном итоге приводит к развитию и ожирения, и диабета.
Эксперименты с капсаицином натолкнули де Мейю и ее коллег на мысль, что аналогичные вещества из других растительных продуктов смогут восстановить нормальную работу макрофагов. В качестве их источника они избрали шелуху какао, в которой содержится множество полифенолов – растительных гормонов, одновременно обладающих очень мощными антиоксидантными свойствами.
Эти компоненты шелухи какао, в отличие от самого шоколада, в прошлом почти не изучались учеными, что побудило авторов статьи восполнить этот пробел. Для этого ученые приобрели небольшие количества растительного сырья, подготовили экстракты из шелухи и обработали ими культуры жировых и иммунных клеток.
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Эти наблюдения показали, что экстракт какао во многом похож на капсаицин по характеру своего действия. Как и жгучее вещество перца, полифенолы не только подавляли воспаления и улучшали работу митохондрий, главных "энергостанций" и тех, и других клеток, но и заставляли белый жир превращаться в его бурый аналог.
Бурый жир встречается в основном в тканях младенцев и детенышей и используется для быстрого сжигания калорий и обогрева тела. По мере роста бурый жир исчезает. В организме взрослых особей преобладает белый жир, играющий роль "склада" питательных веществ. Капсаицин, как и экстракт какао, может обратить этот процесс.
Анализируя его действие, де Мейя и ее коллеги выделили три антиоксиданта – эпикахетин, диоксибензойную кислоту и процианидин, сильнее всего влиявшие на поведение макрофагов и жировых клеток. Их добавление в пищу и напитки, как предполагают биологи, замедлит развитие ожирения и диабета и поможет тучным людям избавиться от лишнего веса.
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