Грузинская оппозиция возобновила акции в центре Тбилиси

Площадь у здания парламента Грузии в Тбилиси, где ночью прошла акция протеста. Архивное фото

Площадь у здания парламента Грузии в Тбилиси, где ночью прошла акция протеста

ТБИЛИСИ, 21 июн - РИА Новости. Представители оппозиционных партий и их сторонники возобновили акцию протеста перед зданием парламента в центре Тбилиси, требуя на это раз отставки главы МВД и проведения досрочных парламентских выборов, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее оппозиционная партия "Единое национальное движение" заявила, что не отменяет запланированную в пятницу вечером акцию протеста в центре Тбилиси, несмотря на отставку спикера парламента Ираклия Кобахидзе. Оппозиция требует отставки главы МВД Георгия Гахария и проведения досрочных парламентских выборов.

"Наши требования те же: отставка Гахария, наказание всех, кто применил вчера силу и проведение пропорциональных выборов", - заявил председатель партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе.

Участники акции заявляют, что дают главе МВД три часа, чтобы он принял решение об отставке.

Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным минздрава, число пострадавших достигло 240 человек. За время проведения акций протеста в четверг и пятницу задержаны более 300 человек, заявили в МВД Грузии.