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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Мединский поддержал идею создания музея Щукина в Москве

Вчера, 18:24
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© РИА Новости / Игорь Руссак
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СУДАК, 21 июн – РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский поддержал идею создания музея семьи Сергея Щукина в усадьбе в Большом Знаменском переулке.
Директор Пушкинского музея Марина Лошак во время прямой линии обратилась к президенту с предложением создать музей семьи Сергея Щукина в усадьбе в Большом Знаменском переулке. Особняк, который находится в ведении министерства обороны с 1941 года, был построен в середине 18 века. Путин поддержал идею и предложил Минобороны сделать в этом здании музей Щукина при участии Пушкинского музея и Минкультуры.
"Президент дал поручение подумать и разработать план музеефикации этого здания. Это было бы справедливо и замечательно для нашей культуры. У нас будет большая реконструкция Пушкинского музея, и я надеюсь, что через три-четыре года мы увидим совершенно новое качество Пушкинского музея в центре Москвы. Надеемся, что к этому моменту и данный особняк обретет свою историческую миссию", - сказал Мединский журналистам.
По его словам, если этим вопросом будет заниматься Минобороны РФ, то это будет "прекрасно".
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Прямая линия с Владимиром ПутинымСергей ЩукинМарина ЛошакВладимир МединскийВладимир ПутинРоссия
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