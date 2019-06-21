Мединский поддержал идею создания музея Щукина в Москве

СУДАК, 21 июн – РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский поддержал идею создания музея семьи Сергея Щукина в усадьбе в Большом Знаменском переулке.

Директор Пушкинского музея Марина Лошак во время прямой линии обратилась к президенту с предложением создать музей семьи Сергея Щукина в усадьбе в Большом Знаменском переулке. Особняк, который находится в ведении министерства обороны с 1941 года, был построен в середине 18 века. Путин поддержал идею и предложил Минобороны сделать в этом здании музей Щукина при участии Пушкинского музея и Минкультуры.

"Президент дал поручение подумать и разработать план музеефикации этого здания. Это было бы справедливо и замечательно для нашей культуры. У нас будет большая реконструкция Пушкинского музея, и я надеюсь, что через три-четыре года мы увидим совершенно новое качество Пушкинского музея в центре Москвы. Надеемся, что к этому моменту и данный особняк обретет свою историческую миссию", - сказал Мединский журналистам.