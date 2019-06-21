Медведчук: Порошенко нашел союзников, готовых помочь ему, а не украинцам

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что экс-президент Украины Петр Порошенко нашел союзников, которые готовы помочь ему, а не жителям страны.
"Перед президентскими выборами Порошенко лично мне говорил: "Я не допущу того, что делаешь ты. Ты пытаешься объединить и выдвинуть единого кандидата от Юго-Востока. Мне это невыгодно". Объединения не произошло, он таки нашел союзников, готовых помочь ему, а не людям", - написал Медведчук на своей странице в Twitter.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
20 июня, 20:16Политолог оценила последствия вызова Порошенко на допрос в ГБРГосударственное бюро расследований Украины собирается вызвать экс-президента Петра Порошенко на допрос. Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в эфире радио Sputnik прокомментировала это сообщение.