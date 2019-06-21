Сдавшая все ЕГЭ на сто баллов выпускница раскрыла секрет успеха

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Выпускница из Екатеринбурга Анастасия Пределина рассказала, как ей удалось сдать все экзамены на максимальный балл.

Девушка получила сто баллов по ЕГЭ по профильной математике, физике и русскому языку.

"Секрет подготовки заключается в том, что я всегда выбирала самые сложные задания. Не всегда я решала их правильно. Но этот опыт ошибок мне очень пригодился на ЕГЭ. Я знала, где мне надо быть внимательной", — объяснила она в комментарии телеканалу РЕН ТВ

Пределина также рассказала, что усиленно готовилась к олимпиадам и тратила много времени на решение пробных вариантов ЕГЭ.