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РИА Новости

Сдавшая все ЕГЭ на сто баллов выпускница раскрыла секрет успеха

Вчера, 18:19
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЧистый бланк ответов и ручки перед началом ЕГЭ
Чистый бланк ответов и ручки перед началом ЕГЭ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Выпускница из Екатеринбурга Анастасия Пределина рассказала, как ей удалось сдать все экзамены на максимальный балл.
Девушка получила сто баллов по ЕГЭ по профильной математике, физике и русскому языку.
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"Секрет подготовки заключается в том, что я всегда выбирала самые сложные задания. Не всегда я решала их правильно. Но этот опыт ошибок мне очень пригодился на ЕГЭ. Я знала, где мне надо быть внимательной", — объяснила она в комментарии телеканалу РЕН ТВ.
Пределина также рассказала, что усиленно готовилась к олимпиадам и тратила много времени на решение пробных вариантов ЕГЭ.
В прошлом году московский школьник Руслан Салимгареев также сдал все ЕГЭ на максимальный результат, суммарно набрав 400 баллов. Более того, на вступительном экзамене в МГУ имени Ломоносова ему удалось повторить успех и снова набрать сто баллов. В итоге Салимгареев успешно поступил на факультет биоинженерии и биоинформатики.
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Рад за детей, 100 баллов это великий труд и стремление к успеху....жаль, что не у всех есть возможность и силы пробиться через нищету и убогое окружение...
21 июня, 21:34
Сергей Бумбараш
1400003
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