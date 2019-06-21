Страны ЕАЭС утвердили дорожную карту по созданию единой транзитной системы

Руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин перед началом расширенного совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 16 апреля 2019

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Таможенные службы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) утвердили дорожную карту по созданию единой транзитной системы, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

"Дорожная карта по созданию на пространстве ЕАЭС единой транзитной системы утверждена в ходе 31-го заседания Объединенной коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза (ОКТС), прошедшего 20 июня 2019 года в городе Бишкек. Проект предполагает создание общей системы отслеживания транзитных перевозок товаров с использованием навигационных пломб", - говорится в сообщении.

Также в ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения эксперимента по цифровизации процедуры таможенного транзита.

"Для полноценного внедрения электронного транзита необходимо наладить обмен информацией о перемещаемых транзитом товарах между железнодорожными перевозчиками стран ЕАЭС на протяжении всей цепочки перевозки", - приводятся в сообщении слова руководителя ФТС Владимира Булавина.

Кроме того, на заседании были достигнуты договоренности по обмену опытом проведения таможенного контроля транзитных товаров, в отношении которых одним из государств-членов ЕАЭС введены временные меры нетарифного регулирования (лицензирование импорта).