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РИА Новости

Страны ЕАЭС утвердили дорожную карту по созданию единой транзитной системы

Вчера, 18:14
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин перед началом расширенного совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 16 апреля 2019
Руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин перед началом расширенного совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 16 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Таможенные службы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) утвердили дорожную карту по созданию единой транзитной системы, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
"Дорожная карта по созданию на пространстве ЕАЭС единой транзитной системы утверждена в ходе 31-го заседания Объединенной коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза (ОКТС), прошедшего 20 июня 2019 года в городе Бишкек. Проект предполагает создание общей системы отслеживания транзитных перевозок товаров с использованием навигационных пломб", - говорится в сообщении.
Также в ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения эксперимента по цифровизации процедуры таможенного транзита.
"Для полноценного внедрения электронного транзита необходимо наладить обмен информацией о перемещаемых транзитом товарах между железнодорожными перевозчиками стран ЕАЭС на протяжении всей цепочки перевозки", - приводятся в сообщении слова руководителя ФТС Владимира Булавина.
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Кроме того, на заседании были достигнуты договоренности по обмену опытом проведения таможенного контроля транзитных товаров, в отношении которых одним из государств-членов ЕАЭС введены временные меры нетарифного регулирования (лицензирование импорта).
Так, стороны обменялись практическим опытом по установлению сроков таможенного транзита для товаров, перемещаемых автомобильным и железнодорожным транспортом, обсудили вопросы применения к перевозчикам мер, направленных на соблюдение ими правил нахождения на территории ЕАЭС временно ввезенных автомобильных транспортных средств международной перевозки.
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