В Тбилиси студенты отказались участвовать в акции оппозиции у парламента

ТБИЛИСИ, 21 июн - РИА Новости. Студенты, собравшиеся во дворе Тбилисского государственного университета, отказываются идти к парламенту Грузии, где оппозиция в пятницу вечером намерена провести очередную акцию протеста, и мотивируют это тем, что их протест "не касается будущего оппозиции", передает корреспондент РИА Новости.

Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным минздрава, число пострадавших достигло 240 человек. За время проведения акций протеста в четверг и пятницу задержаны более 300 человек, заявили в МВД Грузии.

Студенты собрались во дворе Тбилисского государственного университета, они жалуются на то, что им не удается выразить протест без участия оппозиционных сил и что в итоге мирные митинги становятся политически мотивированными и перерастают в беспорядки.

"Мы не собираемся принимать участие в политических митингах. Наш протест касается будущего Грузии, а не будущего оппозиции", - заявила одна из участниц собрания.

Ранее оппозиционная партия "Единое национальное движение" заявила, что не отменяет запланированную в пятницу вечером акцию протеста в центре Тбилиси, несмотря на отставку спикера парламента Ираклия Кобахидзе. Оппозиция требует отставки главы МВД Георгия Гахария и проведения досрочных парламентских выборов.