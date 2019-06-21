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РИА Новости

В Тбилиси студенты отказались участвовать в акции оппозиции у парламента

Вчера, 18:11
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© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 21 июня 2019
Сотрудники полиции и участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 21 июня 2019
© Sputnik / Шота Нозадзе
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Сотрудники полиции и участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 21 июня 2019
ТБИЛИСИ, 21 июн - РИА Новости. Студенты, собравшиеся во дворе Тбилисского государственного университета, отказываются идти к парламенту Грузии, где оппозиция в пятницу вечером намерена провести очередную акцию протеста, и мотивируют это тем, что их протест "не касается будущего оппозиции", передает корреспондент РИА Новости.
Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным минздрава, число пострадавших достигло 240 человек. За время проведения акций протеста в четверг и пятницу задержаны более 300 человек, заявили в МВД Грузии.
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Студенты собрались во дворе Тбилисского государственного университета, они жалуются на то, что им не удается выразить протест без участия оппозиционных сил и что в итоге мирные митинги становятся политически мотивированными и перерастают в беспорядки.
"Мы не собираемся принимать участие в политических митингах. Наш протест касается будущего Грузии, а не будущего оппозиции", - заявила одна из участниц собрания.
Ранее оппозиционная партия "Единое национальное движение" заявила, что не отменяет запланированную в пятницу вечером акцию протеста в центре Тбилиси, несмотря на отставку спикера парламента Ираклия Кобахидзе. Оппозиция требует отставки главы МВД Георгия Гахария и проведения досрочных парламентских выборов.
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