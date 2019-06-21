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РИА Новости

Украинские силовики сто раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР

Вчера, 18:03
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские силовики 100 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, один человек погиб, двое получили ранения, заявил журналистам в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
На прошлой неделе в ДНР заявляли о 125 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за неделю.
"Всего за прошедшую неделю зафиксировано 100 обстрелов по районам 14 населенных пунктов республики... Всего за неделю по территории нашей республики противник выпустил 193 артиллерийских снаряда калибром 122 миллиметра, 389 мин калибром 120 и 82 миллиметров. В результате обстрела один наш защитник погиб и двое получили ранения", - сказал Басурин.
Вчера, 17:31
В ДНР заявили об активизации беспилотников украинских силовиков в Донбассе
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРЭдуард БасуринДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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