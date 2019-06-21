Силовики впервые в 2019 году применили фосфорные боеприпасы, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские силовики впервые в 2019 году применили фосфорные боеприпасы при обстрелах территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Впервые в этом году зафиксировано применение фосфорных боеприпасов. От интенсивных обстрелов населенного пункта Доломитное (под контролем ДНР на окраине Горловки - ред.), который на текущей неделе четыре раза подвергался минометному обстрелу, обнаружена часть 120-миллиметровой мины, начиненная фосфором", - сказал Басурин.

Осколок боеприпаса был предоставлен прессе в ходе брифинга. Также Басурин отметил, что данный вид вооружения способен выжигать целые кварталы и был запрещен к использованию протоколом Женевской конвенции в 1977 году.