Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T18:02Z
https://ria.ru/20190621/1555799492.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Силовики впервые в 2019 году применили фосфорные боеприпасы, заявили в ДНР

Вчера, 18:02
585
ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские силовики впервые в 2019 году применили фосфорные боеприпасы при обстрелах территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Впервые в этом году зафиксировано применение фосфорных боеприпасов. От интенсивных обстрелов населенного пункта Доломитное (под контролем ДНР на окраине Горловки - ред.), который на текущей неделе четыре раза подвергался минометному обстрелу, обнаружена часть 120-миллиметровой мины, начиненная фосфором", - сказал Басурин.
Президент Украины Владимир Зеленский
20 июня, 22:45
В Раде осудили отказ Зеленского от прямых переговоров с ЛНР и ДНР
Осколок боеприпаса был предоставлен прессе в ходе брифинга. Также Басурин отметил, что данный вид вооружения способен выжигать целые кварталы и был запрещен к использованию протоколом Женевской конвенции в 1977 году.
"Применение же фосфора по населенному пункту ДНР вызывает глубокие сомнения в адекватности украинских силовиков", - сказал Басурин.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
1100223
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Флаги ДНР в Донецке
Глава Военного комитета ЕС планирует посетить Донбасс
РИА
Новости
Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук
Медведчук: Порошенко нашел союзников, готовых помочь ему, а не украинцам
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В США предложили ввести санкции против госдолга России
Подводная лодка Б-435 Черноморского флота РФ в Севастополе
Россия утилизирует единственную украинскую подлодку
Лента
новостей
Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорк
США запросили закрытое обсуждение по Ирану в Совбезе ООН, сообщил источник
Глава совета судей Украины заявил о давлении администрации Зеленского
Китай прокомментировал сообщения об атаках США на энергосистемы в России
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев ответил на обвинения президента Грузии
Активисты с украинским флагом на Майдане Незалежности в Киеве
Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового майдана
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
Партия Зеленского лидирует в парламентском рейтинге, показал опрос
Женщины-мусульманки
Мусульмане хотят решить проблему "скрытых браков"
Сотрудники полиции и участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 21 июня 2019
В Тбилиси студенты отказались участвовать в акции оппозиции у парламента
Площадь у здания парламента Грузии в Тбилиси, где ночью прошла акция протеста
Грузинская оппозиция возобновила акции в центре Тбилиси
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал виновных в создании фейка о "сговоре с Россией"
Президент США Дональд Трамп
Трамп провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50Северокорейские СМИ подвели итоги визита Си Цзиньпина в КНДР
03:45Huawei подала иск к министерству торговли США
03:42Минобороны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости
03:41Исследование выявило снижение трат россиянок на "пляжный набор"
03:39Трамп решил выдвинуть и.о. главы Пентагона на пост министра обороны
03:37Европа не планирует дополнительно финансировать проект ракеты "Рокот-2"
03:29Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
03:21Назван ранний признак неизлечимой болезни
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
Лента новостейМолния