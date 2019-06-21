Медведев отметил сближение позиций России и Белоруссии по интеграции

МИНСК, 21 июн — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что позиции России и Белоруссии по интеграции сближаются.
"Коллеги усиленно работали после 24 мая, нашей встречи по вопросу углубления интеграции в Союзном государстве. Как мы и договаривались, была проделана работа по сближению позиций", — сказал он, открывая переговоры с белорусским коллегой Сергеем Румасом в расширенном составе.
По словам премьера, звучат разные оценки числа решенных вопросов, в частности белорусская сторона говорила о 70 процентах.
"После этого мои товарищи из правительства еще выше планку задрали. В процентах это оценивать сложно, но то, что позиции сближаются, — это безусловно. И нам нужно сегодня пройтись по всем вопросам, которые остаются", — сказал Медведев.
Он отметил, что по каким-то из них удастся определиться сегодня, другие будут отложены.
Глава правительства Белоруссии со своей стороны отметил, что большинство вопросов нашло понимание у обеих сторон, но остались некоторые моменты для обсуждения.
Москва и Минск в конце прошлого года договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, а позже обменялись предложениями по развитию сотрудничества. В начале июня министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что позиции двух стран по углублению интеграции в социальной сфере, промышленности, на финансовых рынках очень близки, но в сфере энергетики и банковского сектора обсуждение идет в более сложном режиме. По оценкам министра экономического развития России Максима Орешкина, подходы России и Белоруссии сблизились на 90 процентов.