Медведев отметил сближение позиций России и Белоруссии по интеграции

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи в Минске. 21 июня 2019

МИНСК, 21 июн — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что позиции России и Белоруссии по интеграции сближаются.

"Коллеги усиленно работали после 24 мая, нашей встречи по вопросу углубления интеграции в Союзном государстве. Как мы и договаривались, была проделана работа по сближению позиций", — сказал он, открывая переговоры с белорусским коллегой Сергеем Румасом в расширенном составе.

По словам премьера, звучат разные оценки числа решенных вопросов, в частности белорусская сторона говорила о 70 процентах.

"После этого мои товарищи из правительства еще выше планку задрали. В процентах это оценивать сложно, но то, что позиции сближаются, — это безусловно. И нам нужно сегодня пройтись по всем вопросам, которые остаются", — сказал Медведев.

Он отметил, что по каким-то из них удастся определиться сегодня, другие будут отложены.

Глава правительства Белоруссии со своей стороны отметил, что большинство вопросов нашло понимание у обеих сторон, но остались некоторые моменты для обсуждения.