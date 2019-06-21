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РИА Новости

В США предложили ввести санкции против госдолга России

Вчера, 18:00
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
С инициативой выступила группа демократов-центристов, известная под названием "Синие собаки" (Blue Dog Democrats). Они предлагают пакет законопроектов, который призван "наказать" Россию за приписываемое ей вмешательство в американские выборы.
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Помимо санкций, предлагается использовать для преследования "вмешательства в выборы" уже существующие законы, повысить прозрачность политической рекламы и потребовать от всех штатов использовать при голосовании бумажные бюллетени.
Ранее в конгресс США внесли уже несколько подобных законопроектов, но пока что их не рассматривали.
Практически сразу после президентских выборов 2016 года, на которых победил Дональд Трамп, американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме все эти обвинения отвергли.
Спецпрокурор Роберт Мюллер в течение двух лет вел расследование по этому поводу. В итоге он обвинил группу российских граждан во вмешательстве в выборы, но признал, что не нашел свидетельств сговора ни Трампа, ни его команды с Россией. Как отметили в Кремле, аргументированных доказательств "российского вмешательства" в Мюллер так и не представил.
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Санкции в отношении РоссииРоссияСШАВ миреЭкономика
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21 июня, 18:07
bberia
117852112
Активная фаза войны начнётся с ареста активов банков РФ.
21 июня, 18:09
ЮПЮрий Пупкин
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