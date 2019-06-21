В США предложили ввести санкции против госдолга России

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg

С инициативой выступила группа демократов-центристов, известная под названием "Синие собаки" (Blue Dog Democrats). Они предлагают пакет законопроектов, который призван "наказать" Россию за приписываемое ей вмешательство в американские выборы.

Помимо санкций, предлагается использовать для преследования "вмешательства в выборы" уже существующие законы, повысить прозрачность политической рекламы и потребовать от всех штатов использовать при голосовании бумажные бюллетени.

Ранее в конгресс США внесли уже несколько подобных законопроектов, но пока что их не рассматривали.

Практически сразу после президентских выборов 2016 года, на которых победил Дональд Трамп, американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме все эти обвинения отвергли.