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РИА Новости

Орешкин ожидает ускорения роста российской экономики в июне

Вчера, 18:15
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Рост российской экономики в июне будет выше показателей мая, определяющими для динамики ВВП в целом по 2019 году будут данные третьего квартала, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
"Месячные данные ВВП всегда волатильны, поэтому показатели июня, июля, августа ... вообще третий квартал будет, на самом деле, определяющим с точки зрения динамики в целом по году", - сказал Орешкин журналистам.
Он отметил, что в целом проблематика первого полугодия известна плюс конкретно в мае добавился календарный фактор.
"Второе полугодие будет определяющим. В июне будет выше, чем в мае, конечно", - считает министр.
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