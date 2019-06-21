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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Мусульмане хотят решить проблему "скрытых браков"

Вчера, 17:50
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© Flickr / Hashoo Foundation USA - Houston, TXЖенщины-мусульманки
Женщины-мусульманки
© Flickr / Hashoo Foundation USA - Houston, TX
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Расширенное заседание Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) и Совета муфтиев России (СМР) с участием глав исламских центров страны и богословов сконцентрирует свое внимание, в том числе, на создании единой базы регистрации "никахов" - бракосочетаний по исламским нормам.
"С сожалением приходится констатировать, что существует проблема "скрытых браков". Бывает так, что девушка, придерживающаяся канонов мусульманской религии, становится второй, а то и третьей женой, а потом ставит перед фактом о бракосочетании двух первых жен своего мужа. Это, естественно, нередко вызывает конфликты", - сообщил РИА Новости в пятницу муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
По его словам, скрытые браки частично учитывают исламские нормы, однако зачастую церемония бракосочетания проходит с участием сторонних свидетелей и без оповещения родных. Таким образом, обряд намеренно скрывается.
"Люди, женившиеся по мусульманским законам, должны поставить в известность родителей, родственников, близких, друзей. Чтобы для последних это не стало неприятным сюрпризом", - считает муфтий Москвы, добавив, что "в том числе мужчина обязан известить других жен, если таковые у него есть".
По его словам, проблему подобных браков можно решить только одним приемом - созданием единой базы данных бракосочетания по нормам шариата.
"Мы будем работать в данном направлении и надеемся, что этот проект станет масштабным", - сказал Аляутдинов.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеИльдар АляутдиновМоскваРоссия
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