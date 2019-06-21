Пропавший в Калуге десятилетний мальчик нашелся

ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости. Десятилетний мальчик в Калуге, который в четверг днем ушел из дома на прогулку и пропал, найден, его здоровью ничто не угрожает, сообщает в пятницу управление МВД по Калужской области.

"Ребенок был обнаружен в торговой точке, расположенной на ул. Гагарина областного центра. Жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает", - говорится в сообщении