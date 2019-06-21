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РИА Новости

Пропавший в Калуге десятилетний мальчик нашелся

Вчера, 17:45
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ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости. Десятилетний мальчик в Калуге, который в четверг днем ушел из дома на прогулку и пропал, найден, его здоровью ничто не угрожает, сообщает в пятницу управление МВД по Калужской области.
"Ребенок был обнаружен в торговой точке, расположенной на ул. Гагарина областного центра. Жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает", - говорится в сообщении
В настоящее время с мальчиком работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних управления МВД России по Калуге.
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