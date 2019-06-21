Дроздов прокомментировал сообщения о скандальном уходе из "В мире животных"

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Николай Дроздов прокомментировал сообщения о "скандальном уходе" из передачи "В мире животных".
Ранее в СМИ появилась информация, что Дроздов покинул проект из-за проблем с зарплатой, а некоторые издания написали, что ведущего и вовсе "выгнали" из передачи.
Дроздов назвал эти сообщения ахинеей.
"Я больше полугода не работаю <…> в качестве ведущего или соведущего, но я соратник, единомышленник и даже научный консультант. Естественно, я не больной, чтобы просить деньги за то, что мне звонят и спрашивают про отличие индийского слона от африканского", — сказал он в комментарии "Агентству городских новостей "Москва".
Дроздов также подчеркнул, что во время работы на телевидении проблем с выплатой зарплаты не было.
Программа "В мире животных" выходит на телеканале "Карусель", она посвящена миру живой природы, ее представителям, их повадкам и среде обитания. Сейчас передачу ведет Алексей Лапин, который ранее выходил в эфир совместно с Дроздовым.
Ставший лицом программы Дроздов объявил об уходе из передачи на прошлой неделе.
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