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РИА Новости

Дроздов прокомментировал сообщения о скандальном уходе из "В мире животных"

Вчера, 17:39
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПредседатель правления Международного экологического движения "Живая Планета", телеведущий программы Николай Дроздов на премьере анимационного фильма "Зверополис" в кинотеатре "Москва"
Председатель правления Международного экологического движения Живая Планета, телеведущий программы Николай Дроздов на премьере анимационного фильма Зверополис в кинотеатре Москва
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Николай Дроздов прокомментировал сообщения о "скандальном уходе" из передачи "В мире животных".
Ранее в СМИ появилась информация, что Дроздов покинул проект из-за проблем с зарплатой, а некоторые издания написали, что ведущего и вовсе "выгнали" из передачи.
Николай Дроздов на съемках программы В мире животных в крымском сафари-парке Тайган. Архивное фото
12 июня, 00:33
Дроздов рассказал, как будет дальше работать с передачей "В мире животных"
Дроздов назвал эти сообщения ахинеей.
"Я больше полугода не работаю <…> в качестве ведущего или соведущего, но я соратник, единомышленник и даже научный консультант. Естественно, я не больной, чтобы просить деньги за то, что мне звонят и спрашивают про отличие индийского слона от африканского", — сказал он в комментарии "Агентству городских новостей "Москва".
Дроздов также подчеркнул, что во время работы на телевидении проблем с выплатой зарплаты не было.
Программа "В мире животных" выходит на телеканале "Карусель", она посвящена миру живой природы, ее представителям, их повадкам и среде обитания. Сейчас передачу ведет Алексей Лапин, который ранее выходил в эфир совместно с Дроздовым.
Ставший лицом программы Дроздов объявил об уходе из передачи на прошлой неделе.
Ведущий телепередачи В мире животных Николай Дроздов на лошади
20 июня 2017, 15:49
Неутомимый путешественник и почетный эколог Николай ДроздовУченый-зоолог, доктор биологических наук, общественный деятель, писатель и ведущий программы "В мире животных" Николай Николаевич Дроздов отмечает 80-летний юбилей. Один из патриархов российского телевидения - в фотоленте Ria.ru.
21954281112
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Николай ДроздовРоссияОбщество
Популярные комментарии
Потрясающий человек! Дай ему бог здоровья, и огромное спасибо за его труд!
21 июня, 18:46
bberezin_77
1210000
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