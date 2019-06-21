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РИА Новости
Культура

Мединский заявил об отсутствии внешней цензуры в российской культуре

Вчера, 17:36
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
СУДАК, 21 июн – РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что в российской культуре нет внешней цензуры, есть только та, что "у каждого внутри".
"Нечего обсуждать вообще… Цензура у каждого внутри. Внешней цензуры в культуре у нас в стране нет", - сказал Мединский на встрече с участниками форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0".
При этом министр подчеркнул, что готов отвечать на любые вопросы участников форума.
Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" начал работу 12 мая в Крыму. Он проводится с 2015 года, организатором выступает Центр развития культурных инициатив. В 2019 году проект разросся до полноценного арт-кластера и теперь объединяет в себе не только форум, но также фестиваль творческих сообществ "Таврида – Арт" и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида".
Новой площадкой проекта стала бухта Капсель в "Солнечной долине" Крыма. Ранее сообщалось, что первый из трех этапов форума продлится до 14 июня. Второй этап будет проходить с 20 июня по 10 августа, а третий - с 10 сентября по 5 октября. На завершающей смене будет проведен XIX Международный форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья.
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КультураВладимир МединскийРоссия
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