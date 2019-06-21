Мединский заявил об отсутствии внешней цензуры в российской культуре

СУДАК, 21 июн – РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что в российской культуре нет внешней цензуры, есть только та, что "у каждого внутри".

"Нечего обсуждать вообще… Цензура у каждого внутри. Внешней цензуры в культуре у нас в стране нет", - сказал Мединский на встрече с участниками форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0".

При этом министр подчеркнул, что готов отвечать на любые вопросы участников форума.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" начал работу 12 мая в Крыму. Он проводится с 2015 года, организатором выступает Центр развития культурных инициатив. В 2019 году проект разросся до полноценного арт-кластера и теперь объединяет в себе не только форум, но также фестиваль творческих сообществ "Таврида – Арт" и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида".