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РИА Новости

В ДНР заявили об активизации беспилотников украинских силовиков в Донбассе

Вчера, 17:31
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские силовики активизировали ведение воздушной разведки при помощи беспилотных летательных аппаратов, заявил журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Командование силами ООС (Операции объединенных сил-ред.) активизировало ведение воздушной разведки и корректировку огня с помощью собственных беспилотных летательных аппаратов, которые регулярно сбиваются силами наших ПВО", - заявил в пятницу Басурин.
Он добавил, что силовики активно применяют средства радиоэлектронной борьбы с целью создания помех беспилотным летательным аппаратам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРОБСЕЭдуард БасуринДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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