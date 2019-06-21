В ДНР заявили об активизации беспилотников украинских силовиков в Донбассе

ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские силовики активизировали ведение воздушной разведки при помощи беспилотных летательных аппаратов, заявил журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Командование силами ООС (Операции объединенных сил-ред.) активизировало ведение воздушной разведки и корректировку огня с помощью собственных беспилотных летательных аппаратов, которые регулярно сбиваются силами наших ПВО", - заявил в пятницу Басурин.
Он добавил, что силовики активно применяют средства радиоэлектронной борьбы с целью создания помех беспилотным летательным аппаратам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.