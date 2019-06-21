Исследование показало рост аудитории Sputnik и RT во Франции

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Новые средства массовой информации во Франции, такие как агентство Sputnik и телеканал RT, быстро приобретают аудиторию и увеличивают влияние, свидетельствует исследование французской некоммерческой организации Institut Montaigne.

Организация провела исследование при участии компании Medialab of Sciences Po и центра гражданских СМИ Массачусетского технологического института, чтобы, изучив структуру медиа, понять, существует ли во Франции феномен поляризации публичного пространства.

Согласно выводам исследователей, французское медиапространство формируется вокруг "ядра", в которое входят основные ежедневные и интернет-издания, телеканалы и радиостанции. В то же время, в материале отмечается, что новые медиа, включая RT и Sputnik, "быстро приобретают аудиторию и влияние".

Исследование отмечает, что RT France выработал схемы общения с пользователями, схожие с традиционными СМИ. Важное достижение для столь молодого ресурса является, одновременно, предостережением для традиционных источников информации, которые рискуют "окаменеть, потеряв возможность влиять на дебаты в обществе".

По данным американской некоммерческой организации Avaaz, телеканал RT France стал абсолютным лидером по числу просмотров видео о протестах во Франции на YouTube, вдвое обогнав по показателям пять крупных французских СМИ вместе взятых - Le Monde, L'Obs, FRANCE 24, Le Figaro, Le HuffPost. Журналисты RT освещали события с первого дня протестов, непосредственно с мест столкновений манифестантов с полицией. Эфир RT, посвящённый протестам "жёлтых жилетов" во Франции, вышел в финал международного фестиваля Monte-Carlo Television Festival в номинации "Срочные новости в прямом эфире".

Кроме того, сами "желтые жилеты" смотрели обращение президента Эммануэля Макрона к нации на RT France (видео распространило агентство АР). Участники демонстраций объясняли свой выбор тем, что телеканал объективно освещает события в стране.