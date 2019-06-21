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РИА Новости

В Нидерландах два легких самолета столкнулись в воздухе

Вчера, 17:21
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Два легких самолета Piper Cub, выполнявшие групповой полет, столкнулись в небе над нидерландской провинцией Северный Брабант на юге страны, два человека погибли, сообщает портал Dutch News.
Инцидент произошел с двумя самолетами, которые входили в парк воздушных судов авиационного музея Vliegend Museum Seppe. Оба воздушных судна покинули аэропорт Бреда около 10 часов утра по местному времени.
По данным агентства ANP, один из самолетов потерпел крушение, два человека, находившиеся на борту, погибли. Другому Piper Cub удалось приземлиться, два его пилота госпитализированы. Как отмечает издание, за штурвалом обоих самолетов находились опытные пилоты. Расследование в связи со случившемся проводит Совет по безопасности Нидерландов.
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