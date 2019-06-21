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РИА Новости

В Волгограде в результате ДТП перевернулась инкассаторская машина

Вчера, 17:18
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ВОЛГОГРАД, 21 июн – РИА Новости. Инкассаторская машина перевернулась на дороге в Волгограде после столкновения с автомобилем, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации полиции, в пятницу около 17 часов по местному времени (16.00 мск) в Красноармейском районе Волгограда инкассаторская машина столкнулась с автомобилем "Нива".
"Водитель спецавтомобиля инкассации при движении по улице 40 лет ВЛКСМ, при повороте не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной "Нива". В результате спецавтомобиль опрокинулся набок", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
По словам собеседника агентства, в результате ДТП никто не пострадал.
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