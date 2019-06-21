В РПЦ выразили надежду на скорое разрешение возникшего в Грузии конфликта

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда выразил надежду на скорое разрешение возникшего в Грузии конфликта вокруг работы Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) и назвал причиной происходящих событий противоречия в общественно-политической жизни страны.

Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и воду. По последним данным Минздрава, число пострадавших достигло 240 человек. За время проведения акций протеста в четверг и пятницу задержаны более 300 человек, заявили в МВД Грузии.

"Полагаю, что вчерашние события – результат недостаточной подготовленности площадки, где проходило очередное заседание генеральной ассамблеи МАП. Нет никаких внутренних проблем в самой МАП, которые могли бы привести к подобной ситуации. Понятно, что не было никакого желания обидеть кого бы то ни было", - написал Легойда в пятницу в своем Telegram-канале, комментируя события в Грузии.

Он напомнил, что Межпарламентская ассамблея православия была создана в 1993 году по инициативе греческого парламента, ее штаб-квартира располагается в Афинах. В работе МАП принимают участие депутаты из 25 стран, в которых "православие стало основным культурно- и этнообразующим фактором".

"Главные задачи МАП – содействие принятию национальными парламентами стран, принимающих участие в работе организации, законов, отвечающих интересам православия в обществе; содействие активизации межцерковного общения, усилению политических мер в деле защиты духовных ценностей православия. МАП многократно подтверждала свою эффективность, в том числе участвуя в урегулировании сложных ситуаций", - отметил Легойда.

Представитель РПЦ указал, что, согласно принятому регламенту, заседания генассамблеи МАП проводятся один раз в год в зданиях национальных парламентов стран, принимающих участие в деятельности ассамблеи, а действующий президент организации, который сменяется каждые два года, при этом занимает место спикера парламента принимающей стороны.