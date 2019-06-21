"Аэрофлот" 22 июня отменяет 26 рейсов из-за непогоды

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" в субботу, 22 июня, отменяет 26 международных и внутренних рейсов в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту "Шереметьево", сообщает перевозчик на своем Авиакомпания "Аэрофлот" в субботу, 22 июня, отменяет 26 международных и внутренних рейсов в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту "Шереметьево", сообщает перевозчик на своем сайте

В частности, в субботу отменены 13 рейсов, вылетающих из аэропорта. Среди них SU1378 в Саратов, SU1260 в Уфу, SU2680 в Ригу, SU1226 в Нижний Новгород, SU2200 в Хельсинки, SU2016 в Прагу, SU1832 в Минск, SU1364 в Ставрополь, SU1426 в Челябинск, SU1192 в Казань, SU2164 в Вильнюс, SU1204 в Пермь и SU1186 в Волгоград.

Соответственно, отменяются 13 обратных рейсов: SU1379 из Саратова, SU1261 из Уфы, SU2681 из Риги, SU1227 из Нижнего Новгорода, SU2201 из Хельсинки, SU2017 из Праги, SU1833 из Минска, SU1365 из Ставрополя, SU1427 из Челябинска, SU1193 из Казани, SU2165 из Вильнюса, SU1205 из Перми и SU1187 из Волгограда.

Кроме того, авиакомпания сообщает о переносе времени вылета на более позднее еще шести рейсов, прибывающих в "Шереметьево".

"Оповещение пассажиров проводится через центр бронирования и информации. Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота", — подытожили в компании.