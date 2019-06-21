КИЕВ, 21 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил создать Комиссию по вопросам правовой реформы и ликвидировать Совет по вопросам судебной реформы и Конституционную комиссию.
"С целью обеспечения на Украине правовой реформы в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 конституции Украины постановляю: образовать Комиссию по вопросам правовой реформы как консультативно-совещательный орган при президенте Украины. Установить, что основной задачей Комиссии по вопросам правовой реформы является содействие дальнейшему развитию правовой системы Украины на основе конституционных принципов верховенства права, приоритетности прав и свобод человека и гражданина, с учетом международных обязательств Украины", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы государства.
Согласно указу, приоритетными направлениями Комиссии будут подготовка и представление президенту предложений по внесению изменений в конституцию и законы.
Также президент поручил ликвидировать Совет по вопросам судебной реформы и Конституционную комиссию и отменил ряд указов.