Зеленский поручил создать Комиссию по вопросам правовой реформы

"С целью обеспечения на Украине правовой реформы в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 конституции Украины постановляю: образовать Комиссию по вопросам правовой реформы как консультативно-совещательный орган при президенте Украины. Установить, что основной задачей Комиссии по вопросам правовой реформы является содействие дальнейшему развитию правовой системы Украины на основе конституционных принципов верховенства права, приоритетности прав и свобод человека и гражданина, с учетом международных обязательств Украины", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы государства.