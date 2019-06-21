В Ровенской области раскольники избили прихожанок УПЦ

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Сторонники "новой церкви" Украины избили прихожанок канонической Украинской православной церкви в Ровенской области, женщины в больнице, полиция в инцидент вмешиваться отказалась, сообщил в пятницу протоиерей Александр Мальчук.

"Двадцатого июня около 19.00 в Ровенской области около сотни агрессивных сторонников ПЦУ при попытке захвата церковного дома, в котором проживает с несовершеннолетними детьми настоятель Петропавловской прихода, избили прихожанок УПЦ. В результате нападения у одной женщины сломан нос, у другой сотрясение мозга, еще одну госпитализировала "скорая" с тяжелыми побоями", - цитирует заявление протоиерея Информационно-просветительский отдел УПЦ.

По словам протоиерея, женщин били мужчины, которые в подавляющем большинстве были в состоянии алкогольного опьянения. Полиция во время инцидента стояла в стороне и только наблюдала за происходящим. Также он отметил, что у него есть все документы на дом, в котором он прописан вместе с детьми, однако ни нападающих, ни полицию это особо не интересовало.

"Полиция мотивировала свое бездействие тем, что их всего пятеро, а агрессивных активистов около сотни. Но и помощь вызывать не спешили. Только около 24.00 приехала следственная оперативная группа из Костополя, хотя вызывали мы их еще около 20.00. Начали брать показания, приняли заявления, и уже около часа ночи люди начали расходиться, осталась полиция", - добавил протоиерей.