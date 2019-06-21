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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Ровенской области раскольники избили прихожанок УПЦ

Вчера, 17:05
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Сторонники "новой церкви" Украины избили прихожанок канонической Украинской православной церкви в Ровенской области, женщины в больнице, полиция в инцидент вмешиваться отказалась, сообщил в пятницу протоиерей Александр Мальчук.
"Двадцатого июня около 19.00 в Ровенской области около сотни агрессивных сторонников ПЦУ при попытке захвата церковного дома, в котором проживает с несовершеннолетними детьми настоятель Петропавловской прихода, избили прихожанок УПЦ. В результате нападения у одной женщины сломан нос, у другой сотрясение мозга, еще одну госпитализировала "скорая" с тяжелыми побоями", - цитирует заявление протоиерея Информационно-просветительский отдел УПЦ.
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По словам протоиерея, женщин били мужчины, которые в подавляющем большинстве были в состоянии алкогольного опьянения. Полиция во время инцидента стояла в стороне и только наблюдала за происходящим. Также он отметил, что у него есть все документы на дом, в котором он прописан вместе с детьми, однако ни нападающих, ни полицию это особо не интересовало.
"Полиция мотивировала свое бездействие тем, что их всего пятеро, а агрессивных активистов около сотни. Но и помощь вызывать не спешили. Только около 24.00 приехала следственная оперативная группа из Костополя, хотя вызывали мы их еще около 20.00. Начали брать показания, приняли заявления, и уже около часа ночи люди начали расходиться, осталась полиция", - добавил протоиерей.
В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ. Захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ – таким образом украинские власти выполняют обещание об "исключительно мирном и добровольном переходе приходов, в четкой определенной законом процедуре".
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Религия и мировоззрениерелигияСитуация вокруг УПЦРовненская областьУкраинаВ мире
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