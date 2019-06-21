Специального корреспондента газеты "Коммерсант" не пустили в Грузию

"Пограничная полиция не пустила в Грузию специального корреспондента "Ъ" Владимира Соловьева. Пояснять причины такого решения сотрудники полиции отказались. Владимир Соловьев в пятницу, 21 июня, прилетел в аэропорт Тбилиси из Москвы. Его остановили на пограничном контроле, забрали паспорт и спустя три часа ожидания заявили, что он отправится обратно ближайшим рейсом. "Извини",— сказал на прощание сотрудник пограничной полиции", - говорится в сообщении.