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РИА Новости

Специального корреспондента газеты "Коммерсант" не пустили в Грузию

Вчера, 17:02
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© Фото : страница РСМД в FacebookСпецкор "Коммерсанта" Владимир Соловьев
Спецкор Коммерсанта Владимир Соловьев
© Фото : страница РСМД в Facebook
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Специального корреспондента газеты "Коммерсант" Владимира Соловьева не пустили в Грузию, сообщается на сайте издания.
"Пограничная полиция не пустила в Грузию специального корреспондента "Ъ" Владимира Соловьева. Пояснять причины такого решения сотрудники полиции отказались. Владимир Соловьев в пятницу, 21 июня, прилетел в аэропорт Тбилиси из Москвы. Его остановили на пограничном контроле, забрали паспорт и спустя три часа ожидания заявили, что он отправится обратно ближайшим рейсом. "Извини",— сказал на прощание сотрудник пограничной полиции", - говорится в сообщении.
Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным Минздрава, число пострадавших достигло 240 человек.
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Продюсера Ruptly ранили резиновой пулей в Тбилиси. Момент инцидентаПродюсера видеоагентства Ruptly ранили в спину резиновой пулей в ходе протестов в Тбилиси. В результате антиправительственного митинга произошли столкновения полиции и протестующих, по меньшей мере 240 человек пострадали.
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