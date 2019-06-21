Трамп назвал виновных в создании фейка о "сговоре с Россией"

Мюллер сделал свое дело. Спецпрокурор США сказал последнее слово Против действующего главы государства, дал наводку Роберт Мюллер, может быть использован и "процесс, не предусмотренный системой уголовного правосудия". Не уточнил, какой именно. Но на память тут же пришли два возможных у них варианта.