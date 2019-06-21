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РИА Новости

Трамп назвал виновных в создании фейка о "сговоре с Россией"

Вчера, 17:01
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил газету The New York Times в передаче ложной информации ФБР, а также согласился с мнением обозревателя телеканала Fox News Молли Хэмингуэй, ранее обвинившей фейковые СМИ в подготовке "утки" о "сговоре с Россией".
По словам американского лидера, издание "кормило" спецслужбы недостоверной информацией о нем и его окружении в рамках "российского дела".
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"Это выдуманное дело придумали частично люди из правительства, а частично фейковые средства массовой информации", — написал Трамп в твиттере.
Президент также поинтересовался, считаются ли подобные действия нарушением закона.
Американские спецслужбы обвиняли Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году, а предвыборный штаб Трампа — в связях с российским правительством.
Спецпрокурор Роберт Мюллер вел расследование по этому поводу в течение двух лет. В результате он подтвердил обвинения в адрес России, но признал, что не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Москвой, и не сделал однозначного заключения о том, мешал ли президент правосудию по ходу расследования.
Россия все обвинения неоднократно отвергала. Как заявили в Кремле, в докладе Мюллера так и не представлено аргументированных доказательств "российского вмешательства" в выборы.
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