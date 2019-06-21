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РИА Новости

Роскосмос подтвердил причину переноса пуска ракеты "Протон-М"

Вчера, 16:54
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© Фото : КЦ Южный / ЦЭНКИРакета космического назначения "Протон-М"
Ракета космического назначения Протон-М
© Фото : КЦ Южный / ЦЭНКИ
Ракета космического назначения "Протон-М" . Архивное фото
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 21 июн - РИА Новости. Причиной переноса запуска астрофизической обсерватории "Спектр-РГ" на ракете "Протон-М" стали неполадки с аккумулятором "Спектра-РГ", сообщил журналистам заместитель генерального директора по космическим комплексам и системам Роскосмоса Михаил Хайлов.
Пуск ракеты с Байконура был запланирован 21 июня на 15.17 мск. Источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли заявил, что причиной переноса могло стать падение заряда аккумулятора "Спектра-РГ".
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"В рамках летно-конструкторских испытаний на завершающем этапе подготовки космического аппарата к запуску было выявлено отклонение в реализации циклограмм задействования одного из разовых химических источников тока", - сказал Хайлов.
Он уточнил, что проблемный источник питания относится к "Спектру-РГ", а не к ракете.
Согласно процедуре, перед снятием ракеты "Протон-М" со стартового комплекса на площадке 81 отключат различные коммуникации, отведут ферму обслуживания и захваты, удерживающие ракету на стартовом столе, подгонят транспортно-установочный агрегат и ракету опустят на него.
Затем "Протон-М" транспортируют в монтажно-испытательный корпус на площадке 92А-50, где от ракеты отсоединяют космическую головную часть, состоящую из разгонного блока ДМ-03, обсерватории и головного обтекателя. После этого будет снят обтекатель и обсерваторию отсоединят от блока ДМ-03 для устранения проблемы. В общей сложности все действия займут порядка 4 суток.
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"Протон-МКосмос - РИА НаукаРоскосмосРИА Наука
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