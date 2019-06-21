Роскосмос подтвердил причину переноса пуска ракеты "Протон-М"

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 21 июн - РИА Новости. Причиной переноса запуска астрофизической обсерватории "Спектр-РГ" на ракете "Протон-М" стали неполадки с аккумулятором "Спектра-РГ", сообщил журналистам заместитель генерального директора по космическим комплексам и системам Роскосмоса Михаил Хайлов.

Пуск ракеты с Байконура был запланирован 21 июня на 15.17 мск. Источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли заявил, что причиной переноса могло стать падение заряда аккумулятора "Спектра-РГ".

"В рамках летно-конструкторских испытаний на завершающем этапе подготовки космического аппарата к запуску было выявлено отклонение в реализации циклограмм задействования одного из разовых химических источников тока", - сказал Хайлов.

Он уточнил, что проблемный источник питания относится к "Спектру-РГ", а не к ракете.

Согласно процедуре, перед снятием ракеты "Протон-М" со стартового комплекса на площадке 81 отключат различные коммуникации, отведут ферму обслуживания и захваты, удерживающие ракету на стартовом столе, подгонят транспортно-установочный агрегат и ракету опустят на него.