Премьер Греции назвал решения Евросоюза "ясным сигналом" для Турции

АФИНЫ, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас выразил удовлетворение решениями Евросоюза в связи с действиями Турции в Восточном Средиземноморье, назвав их ясным сигналом Анкаре.

"Это первый раз за 10 лет нарушений международного права Турцией, когда Европейский Союз так явно осуждает провокационное поведение Турции и решает принять меры из-за нарушения международного права", - сказал Ципрас на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, которую транслировало общественное телевидение Греции ERT

"Европейский Совет посылает ясный, чёткий, строгий и решительный сигнал Турции. Он осуждает провокационные действия в Восточном Средиземноморье и Эгейском море и, в частности, осуждает операции по добыче полезных ископаемых в исключительной экономической зоне Кипра", - заявил он.

По его словам, европейское решение ясно дает понять, что действия Турции отныне будут иметь последствия.

"ЕС решает принять конкретные меры, в том числе адресные меры, то есть санкции",- сказал Ципрас.

Что касается санкций, которые будут обсуждаться на заседании совета по общим вопросам в июле, Ципрас пояснил, что это могут быть меры, касающиеся санкций против отдельных лиц и компаний, "замораживания" диалога ЕС и Турция в конкретных областях, а также меры, которые могут иметь значительные экономические последствия.

Эффективность этих мер будет видна из того, последует ли эскалация или деэскалация напряженности, сказал Ципрас и призвал Анкару сесть за стол переговоров по решению кипрской проблемы, основанному на решениях ООН.

Саммит ЕС выразил обеспокоенность "незаконной буровой деятельностью" Турции в Восточном Средиземноморье, поддержал поручение для ЕК и дипслужбы выработать "точечные меры" и выразил готовность "реагировать адекватно" на события, говорится в согласованном в четверг заявлении.