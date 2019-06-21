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РИА Новости

Премьер Греции назвал решения Евросоюза "ясным сигналом" для Турции

Вчера, 16:51
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Греции Алексис Ципрас на саммите ЕС в Брюсселе. 21 июня 2019
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас на саммите ЕС в Брюсселе. 21 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас на саммите ЕС в Брюсселе. 21 июня 2019
АФИНЫ, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас выразил удовлетворение решениями Евросоюза в связи с действиями Турции в Восточном Средиземноморье, назвав их ясным сигналом Анкаре.
"Это первый раз за 10 лет нарушений международного права Турцией, когда Европейский Союз так явно осуждает провокационное поведение Турции и решает принять меры из-за нарушения международного права", - сказал Ципрас на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, которую транслировало общественное телевидение Греции ERT.
"Европейский Совет посылает ясный, чёткий, строгий и решительный сигнал Турции. Он осуждает провокационные действия в Восточном Средиземноморье и Эгейском море и, в частности, осуждает операции по добыче полезных ископаемых в исключительной экономической зоне Кипра", - заявил он.
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По его словам, европейское решение ясно дает понять, что действия Турции отныне будут иметь последствия.
"ЕС решает принять конкретные меры, в том числе адресные меры, то есть санкции",- сказал Ципрас.
Что касается санкций, которые будут обсуждаться на заседании совета по общим вопросам в июле, Ципрас пояснил, что это могут быть меры, касающиеся санкций против отдельных лиц и компаний, "замораживания" диалога ЕС и Турция в конкретных областях, а также меры, которые могут иметь значительные экономические последствия.
Эффективность этих мер будет видна из того, последует ли эскалация или деэскалация напряженности, сказал Ципрас и призвал Анкару сесть за стол переговоров по решению кипрской проблемы, основанному на решениях ООН.
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Саммит ЕС выразил обеспокоенность "незаконной буровой деятельностью" Турции в Восточном Средиземноморье, поддержал поручение для ЕК и дипслужбы выработать "точечные меры" и выразил готовность "реагировать адекватно" на события, говорится в согласованном в четверг заявлении.
На шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе. Сейчас в районе находится буровая установка "Фатих", ожидается также прибытие судна "Явуз". Греция и Кипр считают провокацией проведение турецким буровым судном геологоразведки в исключительной экономической зоне Кипра.
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Алексис ЦипрасЕвросоюзГрецияТурцияВ мире
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