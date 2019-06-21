Омбудсмен ДНР надеется, что обмен пленными с Киевом пройдет осенью

"Наше основное условие, чтобы люди были процессуально очищены. На это у них (властей Украины - ред.) уйдет один-два месяца, то есть если мы будем работать в том же темпе, то вполне возможно, что к осени мы произведем обмен. При условии, если все стороны приложат к этому усилия", - сказала Морозова.