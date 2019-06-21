Омбудсмен ДНР надеется, что обмен пленными с Киевом пройдет осенью

ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Обмен пленными между Киевом и самопровозглашенной Донецкой народной республикой может пройти осенью, если все стороны приложат усилия, заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что процесс обмена удерживаемыми лицами между сторонами конфликта на Украине должен возобновиться после выборов президента в стране.
"Наше основное условие, чтобы люди были процессуально очищены. На это у них (властей Украины - ред.) уйдет один-два месяца, то есть если мы будем работать в том же темпе, то вполне возможно, что к осени мы произведем обмен. При условии, если все стороны приложат к этому усилия", - сказала Морозова.
Омбудсмен добавила, что работа подгруппы по гуманитарным вопросам приобрела признаки положительной динамики после смены представителя Киева. "Нам удалось разблокировать переписку между украинской стороной и нами впервые за полтора года. Это уже большой шаг. На предыдущих переговорах мы договорились обменяться списками. Пока придерживаемся той позиции, что каждый случай прорабатываем индивидуально... нам стало легче, никто не блокирует работу подгруппы, нет криков, мы разговариваем и обсуждаем проблемные вопросы, пытаемся находить конструктив. В этом есть положительная динамика", - сообщила она.
Морозова отметила, что на следующей встрече подгруппы по гуманитарным вопросам на переговорах в Минске стороны планируют определить приблизительную формулу обмена.