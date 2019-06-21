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РИА Новости

Porsche отзывает в России более 300 машин

Вчера, 16:37
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗначок немецкой автомобильной компании Porsche
Значок немецкой автомобильной компании Porsche
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Значок немецкой автомобильной компании Porsche. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Porsche отзывает в России 319 автомобилей из-за возможных дефектов сборки передней части кузова, влияющих на безопасность, сообщается на сайте Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили марки Porsche Boxster и Cayman, реализованные с июля 2016 года по январь 2019 года.
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"Причиной отзыва автомобилей является то, что из-за недостаточного соединения отдельных элементов передней части кузова в зоне багажного отделения, требования, предъявляемые нормативными актами, могут оказаться не соблюдены в случае фронтального столкновения", - говорится в сообщении.
Уполномоченные представители изготовителя "Порше Руссланд" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Уточняется, что на автомобилях будут доработаны нижняя продольная балка и поперечина в багажном отделении для стабилизации структуры кузова. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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Porsche BoxsterРоссияЭкономика
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