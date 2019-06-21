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РИА Новости

Оппозиция попросила КС Украины признать неконституционным закон о госязыке

Вчера, 16:25
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КИЕВ, 21 июн – РИА Новости. Конституционный суд Украины получил обращение 51 оппозиционного депутата Верховной рады с просьбой признать неконституционным закон о госязыке, сообщила в пятницу пресс-служба КС.
"В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - сообщил суд на своей странице в Facebook.
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При этом текст конституционного представления размещен на официальном сайте Конституционного суда Украины в рубрике "На рассмотрении суда".
В тексте отмечается, что уполномоченными по поручению являются депутаты Рады от "Оппозиционного блока" Александр Долженков и сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Вадим Новинский.
Как следует из текста обращения, депутаты отмечают, что ряд статей закона нарушают права граждан на использование родного языка, ограничивают доступ граждан к культурной продукции на родном языке и создают атмосферу нетерпимости к языковому разнообразию.
Кроме того, по мнению депутатов Рады, законом не регулируется порядок применения языков национальных меньшинств в Украине.
В тексте конституционного представления также отмечается, что некоторые положения закона "фактически означают дискриминацию русскоязычных граждан по языковому признаку".
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Язычники
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