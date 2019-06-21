Оппозиция попросила КС Украины признать неконституционным закон о госязыке

КИЕВ, 21 июн – РИА Новости. Конституционный суд Украины получил обращение 51 оппозиционного депутата Верховной рады с просьбой признать неконституционным закон о госязыке, сообщила в пятницу пресс-служба КС.

"В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - сообщил суд на своей странице в Facebook

При этом текст конституционного представления размещен на официальном сайте Конституционного суда Украины в рубрике "На рассмотрении суда".

В тексте отмечается, что уполномоченными по поручению являются депутаты Рады от "Оппозиционного блока" Александр Долженков и сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Вадим Новинский.

Как следует из текста обращения, депутаты отмечают, что ряд статей закона нарушают права граждан на использование родного языка, ограничивают доступ граждан к культурной продукции на родном языке и создают атмосферу нетерпимости к языковому разнообразию.

Кроме того, по мнению депутатов Рады, законом не регулируется порядок применения языков национальных меньшинств в Украине.