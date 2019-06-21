МИД рекомендовал россиянам в Грузии избегать мест скопления людей

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российский МИД рекомендует соотечественникам в Грузии проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей после прошедших в четверг акций протеста.
"В связи с имеющими место акциями протеста в Тбилиси рекомендуем российским гражданам, находящимся в Грузии или планирующим посетить эту страну, проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД в Twitter.
Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным Минздрава, число пострадавших достигло 240 человек.
Вчера, 12:19Продюсера Ruptly ранили резиновой пулей в Тбилиси. Момент инцидентаПродюсера видеоагентства Ruptly ранили в спину резиновой пулей в ходе протестов в Тбилиси. В результате антиправительственного митинга произошли столкновения полиции и протестующих, по меньшей мере 240 человек пострадали.