Полпред Зеленского заявил, что закон об импичменте противоречит Конституции

КИЕВ, 21 июн – РИА Новости. Представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук в пятницу заявил, что принятый закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства противоречит Конституции.
"Что касается (закона о полномочиях - ред.) временных следственных комиссий - мы сейчас его изучаем. Мы уже видим, что там около 10 нарушений и противоречий Конституции Украины. Решение будет приниматься отдельно по этому вопросу", - цитирует Стефанчука агентство УНИАН.
По его словам, решение по этому закону будет приниматься в ближайшее время.
Парламент Украины в четверг принял закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях, который предусматривает, в том числе, организацию процедуры импичмента президента. Процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента. По заключению этой комиссии Рада сначала 226 голосами принимает решение о выдвижении обвинений президенту, а затем 300 голосами принимает решение об импичменте, перед этим получив заключение Конституционного суда о законности проведенной процедуры импичмента и заключение Верховного суда о том, что президент действительно совершил преступление. Ранее заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что Зеленский решит, будет ли он подписывать этот документ.