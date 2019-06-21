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РИА Новости

В Госдуме призвали бойкотировать грузинские курорты и товары

Вчера, 16:19
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев
Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев призвал бойкотировать все курорты Грузии и товары из этой страны после "очередной волны русофобских выступлений" в Тбилиси.
Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и воду. По последним данным Минздрава, число пострадавших достигло 240 человек. За время проведения акций протеста в четверг и пятницу задержаны более 300 человек, заявили в МВД Грузии.
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
Вчера, 14:28
Грузия опозорилась и устроила беспорядки. А виновата, конечно, РоссияВ Тбилиси, казалось бы, на пустом месте начались антироссийские провокации и беспорядки. Саакашвили там уже вроде нет, но дело его живет.
"Бойкот всех курортов Грузии и товаров из Грузии - самое верное решение после очередной волны русофобских выступлений в Тбилиси", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
"Пусть ждут туристов из США и ЕС и продают "Боржоми" на европейский рынок", - добавил депутат.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмПротесты в ГрузииГосдума РФТбилисиГрузияВ мире
Популярные комментарии
Надо прекращать туда отправлять туристов и закрыть наш рынок для грузинских товаров. Надоела эта не решительность власти.
21 июня, 16:22
Арсений Понфиленко
8931007
Зачем закрывать? 25% пошлины на грузинские товары будет достаточно для начала
21 июня, 16:33
Павел Иванов
5700007
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