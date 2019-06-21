В Госдуме призвали бойкотировать грузинские курорты и товары

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев призвал бойкотировать все курорты Грузии и товары из этой страны после "очередной волны русофобских выступлений" в Тбилиси.

Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и воду. По последним данным Минздрава, число пострадавших достигло 240 человек. За время проведения акций протеста в четверг и пятницу задержаны более 300 человек, заявили в МВД Грузии.

"Бойкот всех курортов Грузии и товаров из Грузии - самое верное решение после очередной волны русофобских выступлений в Тбилиси", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.