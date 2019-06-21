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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Власти назвали причину нехватки медицинских кадров в челябинском селе

Вчера, 16:17
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Ни один врач за последний год, несмотря на меры поддержки, не переехал в Каслинский район Челябинской области, откуда в четверг президенту РФ Владимиру Путину пожаловались на нехватку медицинских кадров, заявил РИА Новости глава муниципального района Игорь Колышев.
В ходе прямой линии в четверг был показан фельдшерско-акушерский пункт в поселке Маук. Местный фельдшер заявила, что главной проблемой является нехватка молодых кадров, которые приезжают в поселок по программе "Земский доктор" и отказываются оставаться из-за проблем с жильем. Пресс-секретарь врио главы региона Алексея Текслера Сергей Зюсь заявил РИА Новости, что власти региона уделят особое внимание обеспечению молодых врачей жильем.
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"За последний год нисколько (врачей) не приехало. Педагоги почему-то приезжают, а врачи не приезжают. У нас есть программа по поддержке молодых специалистов независимо от отрасли. В том числе у нас есть определенный жилищный фонд, который мы готовы адресно решить по каждому населенному пункту. У нас есть квартиры, которые ждут. Мы всегда откликаемся, подстраиваемся, если есть конкретный специалист в конкретном населенном пункте и надо решить вопрос с жильем", – сказал собеседник агентства.
Он отметил, что отчасти проблема заключается в том, что рядом с районным центром расположены города Озерск и Снежинск, где оклад для медицинских работников выше, чем в селах.
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Колышев отметил, что он неоднократно вел диалог с региональным министерством здравоохранения по вопросу нехватки кадров, но к президенту он не обращался, из-за чего приезд съемочной группы в Маук стал для него неожиданностью.
"С одной стороны, переживали, когда попали в повестку на прямой линии президента. Но, на сегодняшний момент, мы понимаем, что это для нас возможность актуализировать эту проблему и решить ее для блага населения", – пояснил глава района.
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинЧелябинская областьОбщество
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