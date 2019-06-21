Власти назвали причину нехватки медицинских кадров в челябинском селе

"За последний год нисколько (врачей) не приехало. Педагоги почему-то приезжают, а врачи не приезжают. У нас есть программа по поддержке молодых специалистов независимо от отрасли. В том числе у нас есть определенный жилищный фонд, который мы готовы адресно решить по каждому населенному пункту. У нас есть квартиры, которые ждут. Мы всегда откликаемся, подстраиваемся, если есть конкретный специалист в конкретном населенном пункте и надо решить вопрос с жильем", – сказал собеседник агентства.