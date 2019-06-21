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РИА Новости

В Красноярском крае завуч "сняла отпечатки пальцев" у второклассников

Вчера, 16:16
11575
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкШкола
Школа
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В одной из школ города Минусинска в Красноярском крае разразился скандал из-за действий заместителя директора по учебно-воспитательной работе, сообщило местное издание "Проспект Мира".
В конце учебного года мать одного из второклассников заявила, что завуч без согласия родителей снимала у детей отпечатки пальцев, якобы для того чтобы установить карманного вора.
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По словам директора школы, технически процедура снятия отпечатков пальцев не проводилась, поскольку не было красящего материала.
"Она показывала детям кисточку и лист бумаги и говорила, что они волшебные — покажут того, кто украл деньги. Это мы выяснили в результате внутренней проверки", — рассказал директор.
Завучу объявили дисциплинарное взыскание. Прокуратура проводит проверку.
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Красноярский крайМинусинскРоссияОбществоПроисшествия
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Завуча нужно поощрить за сообразительность и смекалку.
21 июня, 16:42
Dmitriy Koshnikov
1700002
Завучу по воспитательной части нужно обратиться к психологу, на лицо профессиональное выгорание.
21 июня, 16:54
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