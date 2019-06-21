В Красноярском крае завуч "сняла отпечатки пальцев" у второклассников

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В одной из школ города Минусинска в Красноярском крае разразился скандал из-за действий заместителя директора по учебно-воспитательной работе, сообщило местное издание В одной из школ города Минусинска в Красноярском крае разразился скандал из-за действий заместителя директора по учебно-воспитательной работе, сообщило местное издание "Проспект Мира".

В конце учебного года мать одного из второклассников заявила, что завуч без согласия родителей снимала у детей отпечатки пальцев, якобы для того чтобы установить карманного вора.

По словам директора школы, технически процедура снятия отпечатков пальцев не проводилась, поскольку не было красящего материала.

"Она показывала детям кисточку и лист бумаги и говорила, что они волшебные — покажут того, кто украл деньги. Это мы выяснили в результате внутренней проверки", — рассказал директор.