В Крыму прокомментировали сообщение о росте турпотока с Украины

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в разговоре с RT Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в разговоре с RT прокомментировал сообщение крымского погрануправления ФСБ о том, что с наступлением летнего курортного сезона увеличилось количество украинских туристов, едущих на полуостров.

По его словам, в нынешний год может установить новый рекорд по числу приезжающих отдыхать с Украины в Крым.

Мы с 2014 года каждый год фиксируем тенденцию роста туристического потока с Украины. Если в 2014 году это были десятки тысяч туристов, то в последние годы это число равняется сотням тысяч украинских туристов. Владислав Ганжара

Так, туристический поток продолжает расти несмотря на "агрессивную риторику" киевских властей, отметил он.

"Мы знаем, что на Украине даже информационные кампании с билбордами разворачивались, говорилось, что те, кто отдыхает в Крыму, являются предателями", — сказал депутат.

При этом он подчеркнул, что за пять лет туристическая инфраструктура полуострова столкнулась с серьезными изменениями.

Ранее пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ сообщила о заметном увеличении туристического потока с Украины в Крым. Так, сотрудники пограничных и таможенных органов оформляют в сутки около 11 тысяч лиц и до 1,5 тысячи автомобилей.