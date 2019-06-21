В Крыму прокомментировали сообщение о росте турпотока с Украины

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в разговоре с RT прокомментировал сообщение крымского погрануправления ФСБ о том, что с наступлением летнего курортного сезона увеличилось количество украинских туристов, едущих на полуостров.
По его словам, в нынешний год может установить новый рекорд по числу приезжающих отдыхать с Украины в Крым.
Мы с 2014 года каждый год фиксируем тенденцию роста туристического потока с Украины. Если в 2014 году это были десятки тысяч туристов, то в последние годы это число равняется сотням тысяч украинских туристов.
Так, туристический поток продолжает расти несмотря на "агрессивную риторику" киевских властей, отметил он.
"Мы знаем, что на Украине даже информационные кампании с билбордами разворачивались, говорилось, что те, кто отдыхает в Крыму, являются предателями", — сказал депутат.
При этом он подчеркнул, что за пять лет туристическая инфраструктура полуострова столкнулась с серьезными изменениями.
Ранее пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ сообщила о заметном увеличении туристического потока с Украины в Крым. Так, сотрудники пограничных и таможенных органов оформляют в сутки около 11 тысяч лиц и до 1,5 тысячи автомобилей.
В ведомстве добавили, что в ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится.