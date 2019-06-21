Гаврилов не исключил, что станет священником

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава российской делегации в Международной ассамблее православия (МАП), депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов, которого, по его словам, радикалы в Грузии во время экстремистской акции в местном парламенте облили его водой и пытались отобрать документы, не исключил, что станет священником.

В Тбилиси в четверг прошла 26-я Генеральная сессия МАП, в которой участвовали делегаты из России во главе с президентом МАП Гавриловым. Утренняя сессия МАП состоялась в четверг в зале пленарных заседаний парламента. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии.

Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. Здание парламента захватили радикалы. Как заявил РИА Новости Гаврилов, радикалы во время экстремистской акции в парламенте облили его водой и пытались отобрать документы.

Гаврилов отметил, что задача МАП - выстроить отношения между странами на основе "солидарности, любви, молитвы".

"Я хочу сказать, что для меня это тоже серьезный внутренний выбор, потому что мой дед похоронен в Грузии, я хотел навестить его могилу. Я заканчиваю семинарию и, возможно, я буду священником, и мне придется исповедовать подобного рода людей. Я должен быть готов простить им эти грехи, но нельзя прощать обид против нашей страны, нельзя прощать откровенные нападки, угрозы, плевки в нашу страну, такие вещи не должны быть прощаемы", - заявил Гаврилов в интервью телеканалу "Россия 24"

По его словам, российская сторона не требует крови, а требует справедливого наказания.