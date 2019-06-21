Китай прокомментировал сообщения об атаках США на энергосистемы в России

"В ход идут даже самые грязные методы". США атакуют энергосистему России Американские спецслужбы предпринимают попытки атаки на российскую энергосистему, пишут СМИ со ссылкой на источник. В эфире радио Sputnik член "Ассоциации руководителей служб информационной безопасности" Александр Токаренко прокомментировал эту новость.