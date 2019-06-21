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РИА Новости

Китай прокомментировал сообщения об атаках США на энергосистемы в России

Вчера, 16:07
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ПЕКИН, 21 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Китая Лу Кан прокомментировал сообщения о попытках американских спецслужб атаковать энергосистемы России.
Он напомнил, что представители многих стран выразили обеспокоенность по этому поводу.
Пульт дистанционного управления тепловой электростанции на Раушской набережной в Москве
17 июня, 19:30
"В ход идут даже самые грязные методы". США атакуют энергосистему России Американские спецслужбы предпринимают попытки атаки на российскую энергосистему, пишут СМИ со ссылкой на источник. В эфире радио Sputnik член "Ассоциации руководителей служб информационной безопасности" Александр Токаренко прокомментировал эту новость.
"Учитывая общеизвестный предыдущий инцидент с программой электронного шпионажа США PRISM, эти обеспокоенности вполне оправданы и понятны", — добавил Лу Кан.
Дипломат также отметил, что в публикациях действительно говорится об атаках на инфраструктуру, в особенности об угрозах масштабным гражданским инфраструктурным объектам.
В конце прошлой недели газета The New York Times написала, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы. Президент Дональд Трамп опроверг эти утверждения и назвал авторов "врагами народа": по его словам, публикация подобной "неправдивой истории" — это фактически "государственная измена некогда великой газеты".
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