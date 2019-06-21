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РИА Новости

Эксперт рассказал, в каком случае Грузию ждет судьба Украины

Вчера, 16:05
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© REUTERS / Irakli GedenidzeАкция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 20 июня 2019
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 20 июня 2019
© REUTERS / Irakli Gedenidze
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. События, которые разворачиваются в Грузии, связаны с действиями США, если курс на конфронтацию с Россией не будет изменен, то эту страну ожидает судьба Украины, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал председатель президиума "Офицеров России", Герой России генерал-майор Сергей Липовой.
"Конечной целью США является не приход грузинской оппозиции к власти, а выдавливание России из Армении, точнее ликвидация там нашей военной базы, плюс обострение отношений Армении и Азербайджана. Военная база РФ в Армении стратегически важна, как гарантия спокойствия на юге Кавказа, тем более что Турция, граничащая с Арменией, - это член НАТО", - сказал Липовой.
Сотрудники полиции на акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
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Депутат рассказал о "профессиональных протестующих" на акции в Тбилиси
По его словам, что касается Грузии, то "если ее курс на конфронтацию с Россией не будет изменен, то Грузию ждет судьба Украины". "Сепаратизм в Грузии тлеет, но может взорваться в любой момент. Потребуют независимости мегрелы, армяне в Джавахетии, аджарцы, турки-месхетинцы, азербайджанцы в Квемо-Картли. И не будет больше Грузии. Понимают ли это местные политики? У меня большие сомнения", - сказал Липовой.
Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. В ходе протестов пострадали более 70 человек.
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 21 июня 2019
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В Кремле происходящее в Тбилиси назвали русофобской провокацией
В МИД РФ в свою очередь заявили, что Москва возмущена действиями радикалов, сорвавших работу генассамблеи МАП в Тбилиси. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что действия руководства Грузии при проведении сессии МАП противоречат нормам проведения международных мероприятий.
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Протесты в ГрузииРоссияСШАГрузияВ мире
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