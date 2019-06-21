Эксперт рассказал, в каком случае Грузию ждет судьба Украины

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. События, которые разворачиваются в Грузии, связаны с действиями США, если курс на конфронтацию с Россией не будет изменен, то эту страну ожидает судьба Украины, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал председатель президиума "Офицеров России", Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

"Конечной целью США является не приход грузинской оппозиции к власти, а выдавливание России из Армении, точнее ликвидация там нашей военной базы, плюс обострение отношений Армении и Азербайджана. Военная база РФ в Армении стратегически важна, как гарантия спокойствия на юге Кавказа, тем более что Турция, граничащая с Арменией, - это член НАТО", - сказал Липовой.

По его словам, что касается Грузии, то "если ее курс на конфронтацию с Россией не будет изменен, то Грузию ждет судьба Украины". "Сепаратизм в Грузии тлеет, но может взорваться в любой момент. Потребуют независимости мегрелы, армяне в Джавахетии, аджарцы, турки-месхетинцы, азербайджанцы в Квемо-Картли. И не будет больше Грузии. Понимают ли это местные политики? У меня большие сомнения", - сказал Липовой.

Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. В ходе протестов пострадали более 70 человек.