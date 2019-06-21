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РИА Новости

Шувалов предложил отправлять российских специалистов в Африку

Вчера, 16:05
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Председатель государственной корпорации Внешэкономбанк Игорь Шувалов
Председатель государственной корпорации Внешэкономбанк Игорь Шувалов
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель государственной корпорации Внешэкономбанк Игорь Шувалов. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава ВЭБа Игорь Шувалов предложил возродить практику Советского Союза - отправлять российских специалистов обучать студентов в Африке, а также приглашать последних в российские вузы в целях развития африканской и российской экономик.
"Мы в состоянии принимать большое количество студентов для того, чтобы делиться знаниями, и это в целях нашего национального развития – увеличить экспорт по услугам образования. И при этом мы, конечно же, как это было когда-то при Советском Союзе, можем направлять по отдельным курсам образовательных учреждений своих специалистов на Африканский континент", - сказал Шувалов, выступая на экономической конференции "Россия-Африка".
По его словам, Россия может предложить Африке такие компетенции, как строительство базовой инфраструктуры, особенно железных дорог, развитие атомной, гидро- и тепловой энергетики. Африка дает "необычайные возможности" для развития не только отечественной экономики, но и экономик всех пяти государств ЕАЭС, подчеркнул глава ВЭБа.
Он добавил, что во многих государствах "не совсем понимают" реальную структуру российской экономики: помимо сырьевых индустрий, "в России вообще много чего есть". Энергетика, производство продовольствия, которое сейчас поставляется в ЕС и Азию, экспорт обуви и одежды, образовательных услуг, медицины - все это, по словам Шувалова, делает российскую экономику интересной для международной торговли.
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