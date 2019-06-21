Шувалов предложил отправлять российских специалистов в Африку

"Мы в состоянии принимать большое количество студентов для того, чтобы делиться знаниями, и это в целях нашего национального развития – увеличить экспорт по услугам образования. И при этом мы, конечно же, как это было когда-то при Советском Союзе, можем направлять по отдельным курсам образовательных учреждений своих специалистов на Африканский континент", - сказал Шувалов, выступая на экономической конференции "Россия-Африка".