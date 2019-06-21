Новые малые ракетные корабли превзошли ожидания ВМФ, сообщил источник

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Новые малые ракетные корабли по своей эффективности превзошли ожидания российского Военно-морского флота, сообщил журналистам источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Перед тем, как перейти к развертыванию кораблей крупного водоизмещения, нам нужно было пройти этап широкого развертывания кораблей малого водоизмещения, которые показали себя в практическом применении лучше, чем предполагалось. Проектные тактико-технические характеристики, которые закладывались, уже были отличными, но на практике корабли превзошли ожидания как по мореходности, так и по применению оружия и управляемости", - сказал он.
Источник уточнил, что речь идёт, в частности, о проектах "Каракурт" и "Буян-М". По его словам, эти корабли малого водоизмещения "нормально себя проявили" и при нанесении ударов по террористам в Сирии, и при работе в дальней зоне.
В прошлом году сообщалось, что Минобороны до 2026 года получит шесть малых ракетных кораблей проекта 22800 "Каракурт". В декабре 2018 г в Черноморском флоте рассказали о втором построенном для ЧФ корабле проекта 21631 ("Буян-М"), который стал седьмым в составе ВМФ.