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РИА Новости

На акции в Тбилиси пострадали более 30 работников СМИ

Вчера, 16:03
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© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и журналисты во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Сотрудники полиции и журналисты во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
© Sputnik / Шота Нозадзе
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ТБИЛИСИ, 21 июн - РИА Новости. Более 30 сотрудников местных и международных СМИ пострадали на митинге в Тбилиси перед зданием парламента, сообщает Хартия журналисткой этики Грузии.
Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применив слезоточивый газ, резиновые пули и воду. По последним данным Минздрава, число пострадавших достигло 240 человек.
"В ходе акции пострадали по меньше мере 31 сотрудников местных и зарубежных СМИ", - сказано в заявлении.
Сотрудники полиции на акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
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Ранее телеканал RT сообщил, что продюсер видеоагентства Ruptly ранен резиновой пулей во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. Уточняется, что в момент выстрела он вел прямую трансляцию.
По данным хартии журналисткой этики Грузии, среди пострадавших - журналисты местных телекомпаний, корреспондент информационного агентства Рейтер, "Кавказский узел", "Радио Свобода" и другие. Почти все получили ранения резиновыми пулями, некоторым понадобилось хирургическое вмешательство. При этом о ранении продюсера Ruptly в заявлении не сообщается.
В заявлении Хартии говорится о необходимости "срочно привлечь к уголовной ответственности тех правоохранителей, которые целились и стреляли в журналистов".
Ruptly – первое российское видеоагентство, принадлежащее телеканалу RT. Оно предоставляет актуальный новостной видеоконтент, эксклюзивные и вирусные материалы и трансляции на социальные, политические, научные, культурные и спортивные темы из всех регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
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