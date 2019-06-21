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РИА Новости

Депутат рассказал о "профессиональных протестующих" на акции в Тбилиси

Вчера, 15:51
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© REUTERS / Irakli GedenidzeСотрудники полиции на акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Сотрудники полиции на акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
© REUTERS / Irakli Gedenidze
Сотрудники полиции на акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Среди участников радикальной акции в Тбилиси опознали тех, кто ранее уже неоднократно участвовал в различных акциях протеста, рассказал член делегации РФ на Межпарламентской ассамблее православия (МАП), депутат Госдумы Николай Земцов.
"По свидетельствам людей, которые жили в этой гостинице, (где продолжилось заседание МАП - ред.), пытались нас как-то успокоить, - два месяца назад принимали участие в мероприятиях в поддержку марихуаны, два дня назад приняли участие в шествии ЛГБТ, а в этот день усилия свои направили на делегацию МАП. Сами можете судить о составе участников", - сказал Земцов журналистам.
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
Вчера, 14:28
Грузия опозорилась и устроила беспорядки. А виновата, конечно, РоссияВ Тбилиси, казалось бы, на пустом месте начались антироссийские провокации и беспорядки. Саакашвили там уже вроде нет, но дело его живет.
"Состав странный: защитники марихуаны, ЛГБТ-сообществ и украинские экстремисты в одном флаконе", - добавил глава российской делегации Сергей Гаврилов.
В Тбилиси в четверг прошла 26-я Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия, в ней участвовали делегаты из России во главе с президентом МАП Сергеем Гавриловым. Утренняя сессия МАП состоялась в четверг в зале пленарных заседаний парламента. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии.
Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. Здание парламента захватили радикалы. Как заявил РИА Новости Гаврилов, радикалы во время экстремистской акции в парламенте облили его водой и пытались отобрать документы.
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 20 июня 2019
Вчера, 13:24
Ситуация непредсказуемая. Стоит ли российским туристам ехать в Грузию? В ходе волнений в Тбилиси пострадали 240 человек, из них более ста остаются в больницах, сообщил грузинский Минздрав. В эфире радио Sputnik председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев дал советы туристам, которые сейчас находятся в Грузии.
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