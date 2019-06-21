Депутат рассказал о "профессиональных протестующих" на акции в Тбилиси

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Среди участников радикальной акции в Тбилиси опознали тех, кто ранее уже неоднократно участвовал в различных акциях протеста, рассказал член делегации РФ на Межпарламентской ассамблее православия (МАП), депутат Госдумы Николай Земцов.

"По свидетельствам людей, которые жили в этой гостинице, (где продолжилось заседание МАП - ред.), пытались нас как-то успокоить, - два месяца назад принимали участие в мероприятиях в поддержку марихуаны, два дня назад приняли участие в шествии ЛГБТ, а в этот день усилия свои направили на делегацию МАП. Сами можете судить о составе участников", - сказал Земцов журналистам.

"Состав странный: защитники марихуаны, ЛГБТ-сообществ и украинские экстремисты в одном флаконе", - добавил глава российской делегации Сергей Гаврилов.

В Тбилиси в четверг прошла 26-я Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия, в ней участвовали делегаты из России во главе с президентом МАП Сергеем Гавриловым. Утренняя сессия МАП состоялась в четверг в зале пленарных заседаний парламента. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии.