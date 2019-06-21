МВД Грузии сообщило о задержании более 300 человек за время акций протеста

ТБИЛИСИ, 21 июн - РИА Новости. Более 300 человек задержаны в Тбилиси за время проведения в четверг и пятницу акций протеста, заявили в МВД Грузии.
Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и воду. По последним данным Минздрава, число пострадавших достигло 240 человек.
Вчера, 13:24Ситуация непредсказуемая. Стоит ли российским туристам ехать в Грузию? В ходе волнений в Тбилиси пострадали 240 человек, из них более ста остаются в больницах, сообщил грузинский Минздрав. В эфире радио Sputnik председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев дал советы туристам, которые сейчас находятся в Грузии.
"По разным нарушениям задержаны 305 участников акции. МВД начало расследование по 225 статье УК Грузии, что подразумевает организацию, проведение и участие в общественных беспорядках", - заявил в пятницу представитель министерства журналистам.
По его словам, правовая оценка будет дана действиям лиц, при участии которых акция протеста переросла в беспорядки. По данным ведомства, также ответственность понесут правоохранители, если будет доказано, что они превысили полномочия.
Ранее депутаты оппозиционных партий в Грузии потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе после того, как президент Межпарламентской ассоциации православия и депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов открыл в Тбилиси сессию, сидя в кресле председателя законодательного органа. Это вызвало недовольство присутствующих оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано.