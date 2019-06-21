МВД Грузии сообщило о задержании более 300 человек за время акций протеста

Сотрудники полиции во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. Архивное фото

Сотрудники полиции во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 21 июн - РИА Новости. Более 300 человек задержаны в Тбилиси за время проведения в четверг и пятницу акций протеста, заявили в МВД Грузии.

Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и воду. По последним данным Минздрава, число пострадавших достигло 240 человек.

"По разным нарушениям задержаны 305 участников акции. МВД начало расследование по 225 статье УК Грузии, что подразумевает организацию, проведение и участие в общественных беспорядках", - заявил в пятницу представитель министерства журналистам.

По его словам, правовая оценка будет дана действиям лиц, при участии которых акция протеста переросла в беспорядки. По данным ведомства, также ответственность понесут правоохранители, если будет доказано, что они превысили полномочия.