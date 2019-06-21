Иран посылал предупредительные сигналы сбитому американскому беспилотнику

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Последний раз иранские военные предупредили беспилотник США за 10 минут до того, как он был сбит, сообщил командующий воздушно-космическими силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.

Ранее иранские СМИ опубликовали снимки обломков, предположительно, сбитого вооруженными силами Ирана в четверг беспилотника. соответствующие публикации были сделаны агентством Tasnim и телерадиокорпарацией IRIB

Хаджизаде повторил озвученную постпредством Ирана в ООН информацию о том, что иранские военные посылали беспилотнику предупредительные сигналы, и уточнил, что последнее предупреждение было сделано в 3.55 (2.25 мск), то есть за 10 минут до того, как был сбит беспилотник.

"Последнее предупреждение разведывательному беспилотнику США силы противовоздушной обороны Ирана сделали в 3.55, однако, поскольку они проигнорировали их, беспилотник был сбит в 4.05 (по местному времени)", - цитирует Хаджизаде агентство Tasnim. По его словам, наличие этих обломков являются доказательством того, что беспилотник США нарушил воздушное пространство Ирана.

Ранее в Тегеране сообщили о том, что Иран обнаружил обломки американского беспилотника в своих территориальных водах и готов продемонстрировать обломки сбитого американского БПЛА, извлеченные вооруженными силами Ирана.

Корпус стражей исламской революции в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве. В Тегеране при этом настаивают, что беспилотник был сбит на территории Ирана.